Pamukova'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evlerden ve camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Uzun Sokak'ta bir evden 6 yüzük ile altın bileziğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığı E.A'nın (32) yaptığını tespit eden ekipler, zanlıyı çaldığı ziynet eşyalarıyla kısa sürede yakaladı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlının, daha önce de iki ev ve bir camiden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.