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Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

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KARAÇİ, 13 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'deki bir fabrikada yangın çıktı.

Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını KaybettiPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çıkan fabrika yangını sonrasında hasar görmüş bir itfaiye aracının önünden geçen Pakistan kolluk personeli, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

KARAÇİ, 13 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'deki bir fabrikada yangın çıktı. Yangında çöken fabrika binasının enkazından Perşembe sabahı dört itfaiye erinin cesedi çıkarıldı.

Saylani Refah Vakfı'nda itfaiyeci olan Salman Qureshi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahı çok katlı bir çarşaf fabrikası binasında büyük bir yangının çıktığını ve söndürme çalışmalarında 12 itfaiye aracının görev aldığını söyledi.

Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını KaybettiPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çöken fabrikanın enkazını temizleyen ağır iş makineleri, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını KaybettiPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki yangın sonrasında çöken fabrikayı inceleyen görevliler, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını KaybettiPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çöken fabrikanın enkazını temizleyen ağır iş makinesi, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Pakistan'daki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını KaybettiPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çöken fabrikanın enkazını temizleyen ağır iş makineleri, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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