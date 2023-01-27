Pakistan'da parlamentodaki 33 koltuk için 16 Mart'ta ara seçim yapılacak

Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) milletvekillerinin istifalarının ardından Ulusal Meclis'teki 33 koltuk için 16 Mart'ta ara seçim yapılacağını duyurdu.

Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) milletvekillerinin istifalarının ardından Ulusal Meclis'teki 33 koltuk için 16 Mart'ta ara seçim yapılacağını duyurdu.

The News gazetesindeki habere göre, PTI milletvekillerinin istifalarının Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervez Eşref tarafından kabul edilmesinin ardından ara seçim kararı alındı.

Seçim Komisyonu, Ulusal Meclis'teki 33 koltuk için 16 Mart'ta ara seçim yapılacağını açıkladı.

PTI'dan boşalan diğer koltuklar için yapılacak ara seçim tarihlerinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Han'ın Nisan 2022'de görevden düşürülmesinin ardından 123 PTI milletvekili Ulusal Meclis'ten istifa kararı almıştı.

Temmuz 2022'de 11 milletvekilinin istifası kabul edilmiş, kalan vekillerin istifaları Ulusal Meclis Başkanı Eşref tarafından işleme konulmamıştı.

Han'ın geçen hafta Başbakan Şahbaz Şerif'e karşı güven oyu hazırlığında olduğunu açıklamasının ardından Eşref, 17 Ocak'ta 34, 20 Ocak'ta 35 ve 24 Ocak'ta 43 PTI milletvekilinin istifasını kabul etmişti.

Han'dan suikast iddiası

İmran Han, bugün Lahor'da yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı ve Pakistan Halk Partisi (PPP) Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin kendisine karşı suikast hazırlığında olduğunu iddia etti.

Zerdari'nin yolsuzluktan elde ettiği sınırsız parası olduğunu öne süren Han, kendisini öldürmesi için teröristlerin kiralandığını savundu.

PPP'nin üst düzey isimlerinden Hasan Murtaza ise Han'ın iddialarını reddetti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.