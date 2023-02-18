Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı: 7 Ölü, 19 Yaralı

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin hükümet sözcüsü Murtaza Wahab, eyaletin başkenti Karaçi'deki polis şefinin ofisine Cuma gecesi saldıran iki teröristin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, birinin ise kendini havaya uçurduğunu söyledi.

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin hükümet sözcüsü Murtaza Wahab, eyaletin başkenti Karaçi'deki polis şefinin ofisine Cuma gecesi saldıran iki teröristin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, birinin ise kendini havaya uçurduğunu söyledi.

Sözcü, Cumartesi sabahı erken saatlerde attığı bir tweet ile, çatışmada üç güvenlik görevlisi ve bir sivil olmak üzere en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sözcü, yaralılardan birinin durumunun ağır, diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğunu söyledi ve saldırıya uğrayan 5 katlı bina ve çevredeki tüm alanın temizlendiğini belirtti.

Saldırı yerel saatle 19.10 sıralarında gerçekleşti. Karaçi güney bölgesi Genel Müfettiş Yardımcısı İrfan Baloch basına yaptığı açıklamada, saldırganların Karaçi'nin Saddar bölgesi yakınlarındaki polis karakoluna ateş açıp el bombaları fırlattığını söyledi.

Baloch, teröristlerin ana kapıdan binaya girdiğini ve saldırı boyunca 25'ten fazla el bombası kullanıldığını söyledi.

Baloch, ana çatışmanın binanın üçüncü ve dördüncü katlarında gerçekleştiğini, beşinci kata çıkıldıkça saldırganların nispeten daha az direniş gösterdiğini belirtti.

Baloch, "Üçüncü kattaki Karaçi Polisi Ek Genel Müfettişinin resmi personeli de dahil olmak üzere binanın her katından rehin alınan insanları kurtardık" dedi.

Karaçi polisinin üst düzey polis yetkilisi Muqaddas Haider, basına yaptığı açıklamada, saldırganların hepsinin tek bir araçla geldiğini, saldırganlardan birinin dördüncü katta kendini havaya uçurduğunu, diğer ikisinin ise çatıda vurularak öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Polis, teröristin kendini patlattığı sırada, civardaki binaların pencere camlarını kıran güçlü bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Görgü tanıkları Xinhua'ya, saldırı altındaki binanın ışıklarının saldırıdan kısa süre sonra söndüğünü, üç saat süren saldırı sırasında sürekli silah sesleri ve çok sayıda patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu yasaklı Tehrik-i Taliban Pakistan örgütü üstlendi. Cuma akşamı yapılan açıklamada, saldırının hedefinin Karaçi polis teşkilatı olduğu belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör saldırısını şiddetle kınadı ve polis ve güvenlik güçlerini teröristlere karşı etkili eylemlerinden dolayı takdir etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor. (XHTV)