Pakistan Cumhurbaşkanı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Övdü

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dünyaya ürünlerin ve insanların hareketini kolaylaştıran bir işbirliği ve karşılıklı kalkınma yolunun varlığını gösterdi" diyen Pakistan Cumhurbaşkanı, inisiyatifin uluslararası ticaret ve sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağladığını belirtti.

Deng Kaiyin, Jiang Chao, Wang Huan

İSLAMABAD, 9 Şubat (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan-Çin dostluğunun köklerinin halka uzandığını ve sarsılmaz ikili ilişkilerin ortaya koyduğu barış ve işbirliği ruhunun ise değişen dünyaya istikrar getiren bir güç sağladığını söyledi.

Kısa süre önce Çin medyasına verdiği söyleşide iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarını koruma çabalarına her zaman destek verdiğini ve derinleşen bağlarının dünya için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten cumhurbaşkanı, "Sorun varsa sorunları çözeriz ve kriz dönemlerinde birbirimize yardım ederiz" dedi.

Dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğini kaydeden cumhurbaşkanı, birçok bölgenin halen çatışma girdabında olduğunu ve bazı Batılı ülkelerin yükselen ekonomilerin büyümesini engellemeye çalıştığını belirtti.

Yeni dünya düzeninin çok kutuplu olması, halkların ilerlemesine ve ticareti sürdürmesine olanak tanıması gerektiğini vurgulayan Alvi, dünya düzeninin "galiplerin kurallarına göre değil, insanların kurtuluşunu sağlamak üzerine kurulması gerektiğini" ifade etti.

Hem Pakistan hem de Çin'in barışı sevdiğini söyleyen cumhurbaşkanı, halkların istikrarlı ve sağlıklı bir hayat sürebilmesi için halkın kalkınmasına odaklanan ve Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi inisiyatiflere dikkat çekti.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dünyaya ürünlerin ve insanların hareketini kolaylaştıran bir işbirliği ve karşılıklı kalkınma yolunun varlığını gösterdi" diyen Pakistan Cumhurbaşkanı, inisiyatifin uluslararası ticaret ve sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağladığını belirtti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile ilgili de konuşan Alvi, ülkedeki altyapı, insan kaynakları, enerji ve sanayi sektörlerinin söz konusu ekonomik koridor sayesinde geliştiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, Çin'den gelen kredilerin herhangi bir şart koşulmaksızın verilmesinden dolayı duyduğu minnettarlığı da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasının yeni bir yüksek kaliteli kalkınma evresine girmesiyle birlikte bilişim teknolojileri, tarım, araç imalatı gibi alanlarda Çin'le işbirliğinin artacağını öngördüğünü söyledi.

Çin'in birim başına tarımsal üretiminin dünyanın birçok bölgesine kıyasla çok daha yüksek olduğunu ve Pakistan'ın zengin tarımsal kaynaklara sahip olduğunu, dolayısıyla "tarımsal işbirliğinin muazzam sonuçlar verdiğini" kaydeden Alvi, Çin'in yapay zeka ve süper bilgisayarlar gibi alanlarda ön saflarda yer aldığını ve Pakistan'ın da bunun bir parçası olmak istediğini belirtti.

Alvi, söyleşinin sonunda Pakistan halkı ve hükümeti adına yaklaşan Çin Yeni Yılı münasebetiyle Çin halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı, Çince "Bahar Bayramı mutlu, Ejderha Yılı kutlu olsun" dedi.