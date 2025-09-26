Özgür Özel, Trump'ın 'Hileli Seçim' İfadesine Dikkat Çekti: Demek Ki Seçiminde Tartışma Varsa Meşruiyetin Yok, Demokratik Yönetmiyorsan Meşruiyetin...

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Truöp-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "O görüşmede Boeing'in B'si var. O görüşmede Ruhban Okulu'nun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var. Ama Gazze'nin G'si yok kardeşim. Hiç utanmıyor musunuz?" dedi. Trump'ın 'hileli seçim' sözlerini hatırlatan Özel, "Trump gibi adam bu kadar cebine koymuş, müttefikten müşteri yaratmış yağlı müşteri. Siz bu performansı gösterecek olun Trump'a bir buçuk sene yalvarmaya gerek yok. 3 ayda bir çağırır sizi sağmaya. 3 ayda bir size randevu vermezse ne olayım? Bunları verdikten sonra Trump sizi haftada bir kere telefonda bu kadar över. Bağlayın TRT Habere. Ne olacak Trump'ın dilinde sayaç mı var? Ama lafın başında, 'Bak diyor sana meşruiyet vereceğim. Hileli seçimi bu iyi bilir' diyor. Demek ki seçiminde tartışma varsa meşruiyetin yok, demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davasının ertelenmesinin ardından Silivri'de açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Netanyahu'ya 'kahraman' deme kardeşim, 'Bu adam savaş suçlusu' de. 'Artık Gazze'ye otel yapmaktan bahsetme. Çift devletli Birleşmiş Milletler çözümünün arkasında dur' de. Bunları söyle. Amerika dönüşü havaalanında seni ben karşılayacağım" dediğini hatırlatarak "Öncesinde, sonrasında ağzından bir tek kelime Filistin çıkmadı Trump bunun huzurunda" dedi.

Trump'ın "Konu çok önemli, bunu konuşuyoruz. İsrail'in, Filistin'in elinde tutsak bulunan askerlerini, esirlerini sağ salim kurtarmak istiyorum. Buna çalışmalıyız" açıklamasına dikkat çeken Özel, şöyle devam etti:

"Trump meseleyi burasından okuyor. Bizimki, bu meselede ağzını açıp da bir kelime söylemiyor. Ey 'one minute'ciler ne olduk? Erdoğan masadan kalkarken, Trump masadan çıkmasına yardım ediyor diye, tersinden Trump Erdoğan'ın altına sandalye çekiyor, mandalye çekiyor, bununla övünemezsiniz. Aklınızı başınıza toplayın. O görüşmede Boeing'in B'si var. O görüşmede Ruhban Okulu'nun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var. Ama Gazze'nin G'si yok kardeşim. Hiç utanmıyor musunuz? Ne dedim size? Dedim ki, 'Junior Trump'la, Dolmabahçe'de görüştü'. Trump'ın oğluna Boeing müjdesi verdi. Trump'ın oğluna eğer Amerika'ya kabul edilirse birçok taviz vereceğini söylemiştim. Ne oldu şimdi? Türkiye stratejik bir müttefikten yağlı bir müşteriye dönüştü. Görüşme bitti, günün sonunda elimizde ne var?

"Trump daha bir şey indirmemiş bizimki vergilerin hepsini indirdi gitti"

Günün sonunda elimizde daha gitmeden kaldırdığımız gümrük vergileri var. Hatırlayın: Amerika Trump döneminde, 2018'de Türkiye'ye demir çelikte dünyaya vergi yüzde 25, Türkiye'ye '50 kardeşim' demişti. Sonraki süreçte Türkiye'ye '150 vergi koydum' dedi. Bizimkiler Dünya Ticaret Örgütü'ne gidip şikayet ettiler ve misilleme olarak da Amerikan viskisine, Amerikan otomobiline, pirincine, Amerikan cevizine ve birçok ürüne zam yaptılar. Daha doğrusu vergilerini artırdılar. Bakın gidiyoruz görüşmeye. Trump daha bir şey indirmemiş bizimki vergilerin hepsini indirdi gitti. Hediye paketi yapmış vergileri.

"Meşruiyet alıyormuş beyefendi"

Emekliye para yok, asgari ücretliye para yok. Trump'ın vergilerinden fedakarlık yaptı. Bir hediye paketi, fiyonk yapmış, vergileri götürdü. BOTAŞ Rusya'dan anlaşma var, terk etmenin müeyyideleri var. Görece Amerika'dan gemiyle LNG taşımaya göre düşük maliyet var. 50 milyar dolarlık sizden doğal gaz alacağız. 300 dedim, 225'ini Türk Hava Yolları doğruladı. Amerika'da borsaya bilgiler veriyor. Boeing siparişi de tamam. Öbür taraftan nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalar, Türkiye'den bu kıymetli ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli elementlerin Trump'a peşkeş çekilmesi noktasında hazırlıklar tamam. Nükleer enerji işbirliği yapıyor, o da tamam. Heybeliada'da Ruhban Okulu meselesi var, o da tamam. Bunun yanında ne aldın oradan gelirken? Müjdelenen şeyi alıyor. Meşruiyet alıyormuş beyefendi.

"Meşruiyet demokratik yönetimle sürer"

Fox News tutuyor, soruyor Amerika'da. Diyor ki Erdoğan'a, 'Ne diyeceksiniz burada Filistin'le ilgili?'. 'Trump, Filistin'deki İsrail-Filistin savaşını çözeceğim dedi çözemedi' diyor. Bu cümleye Amerikan Dışişleri Bakanı çıkıyor. 'Dünya liderleri böyle konuşur. Gelirler 5 dakika görüşmek için sıraya girerler. Yalvarıyorlar bize. Erdoğan da bu hafta görüşecek' diyerek aşağılıyor. Buna ne Ömer Çelik'ten bir cevap var ne TikTok'çu Hakan Paşa'dan. Susuyorlar, bunu yutuyorlar. Sonra Amerika'ya gidiyor. Barack, Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi diyor ki: 'Trump akıllı adam. Benim hiç aklıma gelmemişti. Erdoğan'a meşruiyet verelim. Her şey çok güzel olacak. Bizim için çok iyi bir noktaya gelecek' diyor. Bak, say say bitmiyor. Sekiz tane taviz almak karşısında ne vermiş arkadaşlar? Karşısında meşruiyet veriyormuş. Meşruiyet milletten alınır. Seçime girersin, kazanırsın, meşru seçilmiş iktidar olursun. Meşruiyet demokratik yönetimle sürer. İçeride antidemokratik davranışlar.

"Allah cezamı versin, Trump beni o kadar övsün yerin dibine girerim"

Bir de daha görüşmenin başı. Meşruiyetin, Habermas'a göre en önemli tanımı ne? Eşit ve adil seçimlerle seçilmiş olacaksın. Sonra da demokratik yöneteceksin. Trump ilk neyi hatırlatıyor? 'Hileli seçimi en iyi bu bilir' diyor. Yani diyor ki, memleketinde meşruiyet yok. Amerikan kamuoyunda da meşruiyet yok. Sonra ona hani çocuk oyalar gibi Allah cezamı versin, Trump beni o kadar övsün yerin dibine girerim. Trump gibi bir menfaatçi, bu kadar menfaati temin edip sonra dönüp 'iyi adam' diyor. Karşısında benim bakanlarım var. 'Zeki bunlar, akıllı bunlar keşke bu kadar akıllı olmasalar' diyor. Anaokulu öğretmeni, anaokulu çocuğuna yapsa bir yerden sonra, 'Ya yapma hocam ya yeme bizi gözünü seveyim' der. Her şeyi sen alacaksın, sonra bana övgü düşecek. Ben de bu övüldüğüm için Türkiye'de bir avuç TMSF'den devletin kredileriyle alınmış kanallarda şakşakçılar diyecek ki 'küresel lider'.

"Trump, müttefikten müşteri yaratmış, yağlı müşteri"

Trump gibi adam bu kadar cebine koymuş, müttefikten müşteri yaratmış yağlı müşteri. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Siz bu performansı gösterecek olun öyle Trump'a bir buçuk sene yalvarmaya gerek yok. 3 ayda bir çağırır sizi sağmaya. Kovayı doldurdu. 3 ayda bir size randevu vermezse ne olayım? Bunları verdikten sonra Trump sizi haftada bir kere telefonda bu kadar över. Bağlayın TRT Haber'e. Ne olacak Trump'ın dilinde sayaç mı var? Ama lafın başında, 'Bak diyor sana meşruiyet vereceğim. Hileli seçimi bu iyi bilir' diyor. Demek ki seçiminde tartışma varsa meşruiyetin yok, demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok.

"Trump mesela Erdoğan'a Kırkpınar Başpehlivanı için altın kemer de verebilir"

Ama alırsan LNG'yi, alırsan Boeing'i, verirsen tavizi, yaparsan nükleer anlaşmayı, verirsen nadir elementleri adam sana ağzından meşruiyet veriyor. Barack bile şaşırmış diyor ki, 'Benim hiç aklıma gelmemişti' diyor. Trump mesela Erdoğan'a Kırkpınar Başpehlivanı için altın kemer de verebilir. Çünkü güreşmeden veriyor. Ağzından 'Sana altın kemer taktım. Çok güçlü bir pehlivansın'. Bunlar da yarın manşet atarlar. Başpehlivan Recep Tayyip Erdoğan. Lan Trump'ın demesiyle oluyor mu? Aklınızı başınıza toplayın. Elde avuçta ne varsa vermişsiniz. Bir şey almadan gelmişsiniz. Ondan sonra da sevinip duruyorsunuz. Dedim ya, 'Filistin'i savunsun, karşılayalım, bilmem ne yapsın, karşılayalım'. Karşılayanlar avutsun bakalım Erdoğan'ı...

"Millet zaten bunların karşısında kimi görse ya bunlardan kötüsü olamaz deyip sığınacak

Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine ilişkin soru üzerine Özel, şunları söyledi:

"Vallahi bu TRC ittifakı Türkiye, Rusya, Çin diyerek 'Erdoğan'a Amerika'da gittiğin kapı doğru kapı değil bir başka kapıya gitmelisin' demişti. Erdoğan orada görüşmeleri yaptı. Sayın Bahçeli daha ne desin yani? Ne diyecek ittifak ortağına? Saçmaladın mı diyecek? Benim dediklerimi mi söyleyecek? Her şeyi verdin, almadan geldin diyemiyor. 'İki tarafa da bak' diyor. Çünkü şimdi Erdoğan hiçbir şey almadan dünyayı verip kendince meşruiyet aldığı bu süreçte bir de öbür taraftan aleyhimize gelişecek bir takım mevzular olabilir. Yani Putin'in bu konularda ne kadar net ve ne kadar günü geldiğinde sert olabildiği biliniyor. Tabii bu Erdoğan'ın hesapları yani benim bu konuda ne beklentim ne endişem var.

Biz kendi siyasetimize, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimize bakıyoruz. Biz bir program çalışması sonunda Türkiye'nin derin, yapısal sorunlarına en etkili çözümleri nasıl ürettiğimizi çalıştık, söyleyeceğiz. Ama seçim öyle bir noktaya gelecek ki, hani millet zaten bunların karşısında kimi görse ya bunlardan kötüsü olamaz deyip sığınacak. Öyle bir hale geldi. Buna güveniyor değiliz. Bunun için kendimiz çok sıkı çalışacağız, çok çabuk hazırlanacağız. En iyi seçim programı, en iyi vaatlerle milletimizin karşısında olacağız ama artık bu savruldukları yerden daha berbat bir duruma da Türkiye getirilemez zaten. Havuzun dibindeyiz."

"Bir lider meşruiyetini kendi ülkesindeki, kendi milletinden alacağı oylarla alır"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'kamuoyu' açıklamasına ilişkin de konuşan Özel, "E bir de Türkiye kamuoyu açısından deseymiş. Türkiye kamuoyu açısından meşru olmadığını millet 31 Mart'ta gösterdi zaten. Aldı, 23 yıldır kazandığı seçimlerden sonra övünüyordu. İkinci parti yaptı. Nüfusun yüzde 65'ini CHP'ye verdi. Ekonominin yüzde 85'ini CHP'ye verdi. O günden bugüne de Türkiye kamuoyu hem kötü yönetimi yüzünden hem düşen oylar yüzünden 28,5'tan 29 veriyor Erdoğan'a. Meşruiyet olur mu? Ama Amerikan kamuoyunun gözünde de işte hatırlatma yapıyor, 'Hileli seçimi en iyi bu bilir' diye. Amerikan kamuoyunun gözünde de Erdoğan'ın bir değeri yoktu. Öve öve 'meşruiyet veriyorum' diyor bizim kamuoyunda. Amerikan kamuoyuna meşruiyet verse ne olacak? Vermese ne olacak? Bir lider meşruiyetini kendi ülkesindeki, kendi milletinden alacağı oylarla alır. Erdoğan da artık o noktanın çok gerisindedir" dedi.