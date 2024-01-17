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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Ailesini Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Aksaray'da yaşayan ailesini taziye ziyaretinde bulundu. Özel'e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Aksaray'da yaşayan ailesin ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özel'e taziye ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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