Özel Haber: İstanbul'da Bahar Festivali İçin Büyük Bir Resepsiyon Verildi
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İSTANBUL, 20 Ocak (Xinhua) -- İstanbul'un en ünlü otellerinden birinin girişinde ziyaretçileri kırmızı fenerler denizinin ortasında yükselen dev bir tavşan heykeli karşılıyor.
İSTANBUL, 20 Ocak (Xinhua) -- İstanbul'un en ünlü otellerinden birinin girişinde ziyaretçileri kırmızı fenerler denizinin ortasında yükselen dev bir tavşan heykeli karşılıyor. Lobideki bu geçici dekor yaklaşan Bahar Festivali veya Çin Yeni Yılını selamlıyor.
Çin genelinde yüz milyonlarca kişi 22 Ocak'ta Tavşan Yılı'nı kutlamaya hazırlanırken Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Boğaz'ın Avrupa kıyısındaki Shangri-La otelinde Türkiye'de yaşayan Çinli ve Türk misafirlerin katıldığı büyük bir resepsiyon düzenledi.
Resepsiyon katılımcılar için görsel bir ziyafetti. Ziyaretçilere Çin yemekleri servis edildi, Çinli dansçılar ve şarkıcılar sahne aldı.
Ziyaretçiler arasında, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olan Çinli kadın futbolcu Li Jiayue de bulunuyordu.
Li Xinhua'ya, çok sevinçli olduğunu söyledikten sonra resepsiyonda hakim olan şenlik havasına hayran kaldığını belirterek, "Bu kadar çok Çinliyi bir arada görmekten çok mutluyum. Çince konuşabiliyoruz" dedi. Çin'deki ailesini çok özlediğini söyleyerek onlara selamlarını gönderdi.
Çin Genç Girişimciler Derneği üyesi Şükrü Şentürk resepsiyonun neşeli havasından çok hoşlanmış.
Şentürk, "Atmosfer çok hoş. Herkes çok cana yakın" diyerek Çinli dostlarına tebriklerini iletti.
Şentürk, "Umarım bu yıl Türkiye-Çin ilişkileri daha yakınlaşır. Düzenli bir şekilde etkinliklerin tekrarı ve iki ülke halkı arasındaki ilişkilerin sıcak tutulmasından yanayım" dedi.
Yeni yıldan umutlu olduğuna işaret eden Şentürk, bundan böyle Çinlilerin seyahat ve ticari amaçlarla Türkiye'ye rahatça gelebileceklerine işaret etti. Ayrıca, işbirliği ve ortaklıklarda bu yıl hızlı bir yükseliş yaşanacağına inandığını da sözlerine ekledi.
Çin ile iş yapan bir girişimci olan Hüseyin Üzümcü, "Çinli dostlarımız var ve onlarla sürekli temas halindeyiz. Burada yaşayan dostlarımız da var. Onlarla ticari ilişkilerimiz de var" dedi.
"Herkese mutlu yıllar" dileyen Üzümcü, iki ülkenin zaten iyi olan ilişkilerini yeni yılda daha da iyileştireceklerini umduğunu belirtti.