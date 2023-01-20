Özel Haber: İstanbul'da Bahar Festivali İçin Büyük Bir Resepsiyon Verildi

İSTANBUL, 20 Ocak (Xinhua) -- İstanbul'un en ünlü otellerinden birinin girişinde ziyaretçileri kırmızı fenerler denizinin ortasında yükselen dev bir tavşan heykeli karşılıyor.

İstanbul'da Çin Başkonsolosluğu'nun yaklaşan Bahar Festivali veya Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için düzenlediği büyük resepsiyonda Çin halk dansı yapan dansçılar görülüyor, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İSTANBUL, 20 Ocak (Xinhua) -- İstanbul'un en ünlü otellerinden birinin girişinde ziyaretçileri kırmızı fenerler denizinin ortasında yükselen dev bir tavşan heykeli karşılıyor. Lobideki bu geçici dekor yaklaşan Bahar Festivali veya Çin Yeni Yılını selamlıyor.

Çin genelinde yüz milyonlarca kişi 22 Ocak'ta Tavşan Yılı'nı kutlamaya hazırlanırken Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Boğaz'ın Avrupa kıyısındaki Shangri-La otelinde Türkiye'de yaşayan Çinli ve Türk misafirlerin katıldığı büyük bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyon katılımcılar için görsel bir ziyafetti. Ziyaretçilere Çin yemekleri servis edildi, Çinli dansçılar ve şarkıcılar sahne aldı.

Ziyaretçiler arasında, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olan Çinli kadın futbolcu Li Jiayue de bulunuyordu.

Li Xinhua'ya, çok sevinçli olduğunu söyledikten sonra resepsiyonda hakim olan şenlik havasına hayran kaldığını belirterek, "Bu kadar çok Çinliyi bir arada görmekten çok mutluyum. Çince konuşabiliyoruz" dedi. Çin'deki ailesini çok özlediğini söyleyerek onlara selamlarını gönderdi.

İstanbul'da Çin Başkonsolosluğu'nun yaklaşan Çin Yeni Yılı veya Bahar Festivali'ni kutlamak için düzenlediği büyük resepsiyonda, klasik müzikte kullanılan yaylı çalgı zither'in Çin versiyonu olan guzheng çalan bir müzisyen görülüyor, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Genç Girişimciler Derneği üyesi Şükrü Şentürk resepsiyonun neşeli havasından çok hoşlanmış.

Şentürk, "Atmosfer çok hoş. Herkes çok cana yakın" diyerek Çinli dostlarına tebriklerini iletti.

Şentürk, "Umarım bu yıl Türkiye-Çin ilişkileri daha yakınlaşır. Düzenli bir şekilde etkinliklerin tekrarı ve iki ülke halkı arasındaki ilişkilerin sıcak tutulmasından yanayım" dedi.

Yeni yıldan umutlu olduğuna işaret eden Şentürk, bundan böyle Çinlilerin seyahat ve ticari amaçlarla Türkiye'ye rahatça gelebileceklerine işaret etti. Ayrıca, işbirliği ve ortaklıklarda bu yıl hızlı bir yükseliş yaşanacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Çin ile iş yapan bir girişimci olan Hüseyin Üzümcü, "Çinli dostlarımız var ve onlarla sürekli temas halindeyiz. Burada yaşayan dostlarımız da var. Onlarla ticari ilişkilerimiz de var" dedi.

"Herkese mutlu yıllar" dileyen Üzümcü, iki ülkenin zaten iyi olan ilişkilerini yeni yılda daha da iyileştireceklerini umduğunu belirtti.