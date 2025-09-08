ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Küresel Sumud Filosu'na katılmaya hazırlanan İtalyan Milletvekili Arturo Scotto AA'ya konuştu:

"Bu aylarda örgütlü sivil toplum, aktivistler, dernekler, gruplar, Avrupa hükümetlerinden çok daha fazlasını yaptı. Avrupa hükümetleri, hiçbir ciddi baskı adımı atmadılar Netanyahu hükümetine karşı"

"Bence bu (Küresel Sumud Filosu), halkların uyanışının bir işareti"

(Barış Seçkin/Sicilya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 10 soruda patent başvuru süreci

Türkiye'de yılın ilk yarısında 98 bin 735 yerli sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapılırken bu başvuruların 3 bin 538'i yerli patent, 1640'ı yerli faydalı model, 75 bin 577'si yerli marka, 17 bin 820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu

Patent başvuru ücreti 520 lira, gerçek kişiler için patent araştırma ve patent inceleme ücreti 2 bin 20 lira, tüzel kişiler için bu ücret ise 4 bin 130 lira olarak belirlendi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Mersin ve İskenderun körfezlerinde oksijen seviyesi ciddi oranda azaldı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Seferler Koordinatörü Dr. Hasan Örek:

"Oksijen seviyesinin Mersin'in iç körfezi ve İskenderun Körfezi'nde kıyıya çok yakın yerlerde kritik düzeye yaklaştığını gördük, eğer kirlilik girişi bu şekilde devam ederse daha da derinlere kayabilir"

"Akdeniz'de özellikle ağustos ayının başlarında Suriye sınırından Antalya'ya kadar çok sayıda 32 dereceye varan yüzey sıcaklıkları ölçtük. Yazın genelde 30-31 derece civarlarında görüyorduk"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı

İl bazında en fazla motosiklet 865 bin 633 ile İstanbul'da bulunurken en az motosiklet 1109 ile Ardahan'da yer aldı

Motosiklet ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 50 bin 966 ile Manisa olarak kayıtlara geçti

(Serhat Tutak/Ankara) (Grafikli)

5- AA'nın "Tek Tıkla Seç, Satın Al ve Bekle" tema başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Çevrim içi alışverişle sanal sepetler dolarken bireyin içindeki boşluk hissi artıyor

Çevrim içi alışveriş deneyimsiz satın alma sürecini beraberinde getiriyor

Çevrim içi alışveriş, bir tercihten çok, yönlendirilmiş davranışa dönüşüyor

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara)

6- Güvenlik güçlerine hizmet verecek "milli göz" göreve başladı

Hava, kara ve deniz platformlarının ortak gözü olarak kullanılabilecek AGGÖZ Gimbal 275, sahada gerçekleştirilen kapsamlı testleri başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi

?AGGÖZ, yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası ile uzun menzilli keşif ve gözetleme, soğutmalı termal kamera ile gece ve olumsuz hava şartlarında kesintisiz görüntüleme yapabiliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'da aile hekimliklerinde bu yıl 252 bin 569 kişiye kanser taraması yapıldı

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner:

"2025 yılının ilk gününden itibaren 252 bin 569 kanser taraması yapmışız. Son iki yılda aile hekimine başvurmuş veya aile hekiminin tavsiyesiyle taramasını yaptırmış 522 kanser tanılı hasta bulunuyor. Bunlar erken teşhis aldılar"

"'Dünyanın sağlık başkenti İstanbul' olarak betimlediğimiz bu sistemde, 201 ülkeden 500 bine yakın kişi, İstanbul'da sağlık hizmeti almayı tercih etti"

(Hikmet Faruk Başer-İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun idareciliğini anlattı:

"Toplumun birçok rengi var, inancı var. Belki siyasi görüşleri var, duruşu var, mezhebi var. Bunlar, onun için önemli değildi. Önemli olan sadece vatandaşa hizmet etmek anlayışıydı, duruşuydu. O yüzden toplumda hiç kimseyi ayırmadı ve ayrıştırmadı"

"Birçok idarecimiz ondan örnek alarak toplumla, vatandaşla uyum içinde çalışıyor. Güzel bir örnek teşkil etti. Cumhuriyet tarihinin en renkli valisi"

(Ekber Türkoğlu/Tokat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fransız Prof. Dr. Jean-Paul Chagnollaud: "Tüm dünya, Batı hariç Filistin Devletini tanıdı"

"Aylardır yaşananların, uluslararası hukukun ihlali, kıtlık, soykırım eylemleri, bunların hepsinin (Filistin Devletini tanımak konusunda) Macron'un cesaretlenmesine neden olduğuna inanıyorum çünkü Fransa'daki bazı partilerin tutumu, ABD ile ilişkiler, İsrail ile ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda adım atmak için belirli bir cesaret gerekiyor"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

10- Elektrik üretiminde ağustosta en fazla artış rüzgar ve güneşten sağlandı

Ağustosta elektrik tüketimi klima kullanımının etkisiyle yaklaşık yüzde 3 arttı

Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdi

(Fuat Kabakcı/Ankara)

11- SunExpress Antalya'ya 8 ayda 2,6 milyon turist taşıdı

SunExpress, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık yüksek sezonda Antalya'ya 76 farklı havalimanından 10 binden fazla uçuş gerçekleştirdi

Şirket, yıl sonuna kadar Türkiye'ye yaklaşık 16 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- ABD ve AB'nin Rusya'yı hedefleyen yeni yaptırımları enerji piyasasına sınırlı yansıyacak

Energy Aspects Jeopolitik Araştırmalar Bölümü Başkanı Richard Bronze:

"AB'nin 19. yaptırım paketinde nelerin yer alacağı henüz net değil ancak ilk raporlar, önlemlerin yalnızca sınırlı kısmının enerji piyasalarına odaklanacağını gösteriyor"

Oslo Üniversitesinden Öğretim Üyesi Francesco Sassi:

"Kısa vadede ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırım uyguladığını görmemiz olası değil çünkü Trump yönetimi, Moskova ile doğrudan temas kurmayı tercih ediyor, üstelik bazı alanlarda olası enerji işbirliklerini dahi değerlendiriyor"

(Duygu Alhan/Ankara)

13- Yapay zeka, spor branşlarında etkisini arttırıyor

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yıldız:

"Yapay zekayla artık bir antrenör sporcusuna her yerde performans testi yapabiliyor"

"Bugün futbolda bir yapay zeka uygulaması olan video yardımcı hakem (VAR) sistemi hakem kararlarına yön veren en önemli unsurlardan biri"

"Bu alanda millileşme politikalarının biraz daha ön plana çıkarılması ve yatırım yapılması gerek"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Down sendromlu masa tenisçi Göktuğ Onur, milli takıma girmek için raket sallıyor

Adana'da gittiği rehabilitasyon merkezinde masa tenisine yeteneği olduğu fark edilerek bu spora yönlendirilen 15 yaşındaki Göktuğ Onur, madalyalarını milli takım formasıyla kazanmak istiyor

(Beyza Kaynarpunar/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

