ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- TÜRKSAT'ın uydu destekli "Robotik Platform"u ile kriz anlarında iletişim sürdürülebilecek

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Robotik Platformumuz, ağırlıklı olarak uydu üzerinden bağlantı sağlayıp 5G ile cihazlara yayan bir teknoloji"

"Sistemimiz askeri birliklerimizin hareket halinde olduğu ve haberleşme imkanının bulunmadığı yerlerde onların haberleşmesini sağlayacak bir platform"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: "Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisini konuşmanın bir yolu yok"

"Türkiye, jeopolitik açıdan her zamankinden daha stratejik bir aktör. Dolayısıyla, farklı sanayi sektörlerinin tedarik zincirinden Avrupa'nın küresel güvenlik mimarisine kadar uzanan tüm bu zorlukların Türkiye ile birlikte ele alınması gerçekten çok önemli"

"Türkiye, üç yıldır Belçika için AB dışındaki en büyük 5'inci ihracat pazarı. Bu, çok şey ifade ediyor. Bu nedenle, bu ekonomik misyon sayesinde ki bence şimdiye kadarki en kapsamlısı. Türkiye, Belçika'nın stratejik ortağıdır"

(Selen Valente/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Orta Anadolu'daki KOBİ'lerin tarımdan sanayiye "yeşil dönüşüm" yatırımları desteklenecek

Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi çerçevesinde Kayseri, Sivas, Yozgat'taki KOBİ'lerin, yeşil geçişe konu faaliyetlerine yönelik, proje başına en az 2,5 milyon lira, en fazla 7,5 milyon lira destek sağlanacak

Söz konusu illerdeki tarım, madencilik, imalat, konaklama, su ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Elektroland Defence, 6x6 insansız kara aracı "GÖKBÖRÜ"yü SAHA 2026'da tanıttı

Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur:

"Bizim amacımız, etkin, üretim maliyetleri düşük ve çok kullanıcılığa hitap edebilecek, çok fonksiyonlu sistemler üretmek. Bugün lansmanını yaptığımız GÖKBÖRÜ böyle bir sistem"

"Dünyada konsept değişiyor, kara araçları modernize oluyor, insansız sistemler ön plana çıkıyor. Kara araçlarında şunu net söyleyebilirim ki biz dünyanın en ileri ülkesiyiz"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

5- Dron tehditlerine karşı geliştirilen ağır makineli tüfek CANiK M3 FALCON'da ihracat başladı

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral:

"CANiK M3 FALCON, tamamen dronlara karşı, şahit tipi dronlara karşı helikopterlerden dronları bertaraf etme üzere tasarlanmış bir dizayn. Şu anda etkin olarak kullanılıyor. İlk sevkiyatlar Pakistan ve Azerbaycan'a yapıldı"

"(SAHA 2026'da imzaladığımız) Anlaşma, Kosova'nın elinde mevcut zırhlı araçların silahlandırılması ile ilgili. 100 adet kara aracını kulesi ve 30x113 mm topları ile silahlandıracağız. 50 milyon doların üzerinde bir anlaşma"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Eski Yunan AP milletvekiline göre Yunanistan, İsrail nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmemeli

Avrupa Parlamentosunun eski Yunan Milletvekili Yorgos Kirços:

"Yunanistan ve Türkiye'nin zor bir tarihi, ortak geçmişi var. Aralarında farklı sorunlar var ancak aynı zamanda pratik sorunları çözmelerinde ve birlikte ilerlemelerinde fayda olan komşu ülkeler"

"İsrail'in Türkiye karşıtı bir stratejisi olduğu için bu Yunanistan için bir tehlike işaretidir. Kendi aramızda anlaşmazlıklarımızın olması ayrı, İsrail yüzünden birbirimize girmemiz ayrı"

(Derya Gülnaz Özcan/Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Enerjide arz risklerine karşı Türkiye'nin güvencesi HES'ler

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yaklaşık dörtte birini oluşturan hidroelektrik santralleri, kriz dönemlerinde hızla devreye girerek sistem güvenliğini destekliyor

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Elvan Tuğsuz Güven: "Her bir megavatlık HES üretimi, aynı miktarda doğal gaz kullanımının önüne geçiyor. Bu da doğrudan dışa bağımlılığın azalması anlamına geliyor"

(Duygu Alhan/İstanbul)

8- İstanbul'da fil hastasının 2 katına çıkan bacağındaki şişlik tedaviyle geriledi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun: "Hasta bize başvurduğunda yürüyordu ama çok zorlanıyordu. Çünkü bir bacak diğerine göre çok şişti. Dengesinde problem, ağrısında sıkıntı vardı. Pantolon giyemediğini, kıyafetlerini giyemediğini ifade etmişti"

Hasta Hüsamettin Geçit: "Yaklaşık 1 aydır tedavi görüyorum. Şu anda çok iyiyim. Bacağımda yaklaşık 2 kat şişlik vardı, pantolon bulamıyordum, özel diktiriyordum. Şu anda yürüyorum, geziyorum"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Plastikler denizde kimyasal taşıyan mobil kirleticilere dönüşüyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan:

"Sınırlı su değişiminin uzun vadeli birikim risklerini artırdığı yarı kapalı Karadeniz sisteminde, plastiklerin tehlikeli kimyasalların taşınmasına ve kalıcılığına katkıda bulunduğunu ortaya koyduk. Karadeniz'de plastikler yalnızca deniz çöpü değil, aynı zamanda zararlı kimyasalları taşıyabilen ve çevrede tutabilen hareketli kirletici yüzeylerdir"

"Çalışmanın çarpıcı bulgularından biri, plastik katkı kimyasallarının yani üretim kaynaklı kimyasalların birçok örnekte, kalıcı organik kirleticilere nazaran daha yüksek olmasıydı. Özellikle eldiven, maske ve tekstil fiber yapılı plastiklerin yüksek kimyasal yük taşıdığını gördük"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

10- Sacha Boey, Galatasaray'da "dalya" demeye hazırlanıyor

Boey, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine görev vermesi halinde Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak

Fransız oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Galatasaray formasıyla kaydetti

Sacha Boey, 2023-2024 sezonundaki başarılı performansıyla Bayern Münih'e transfer oldu

(Can Öcal/İstanbul)

11- Tekvandoda Avrupa'nın en iyileri Almanya'da belli olacak

Türkiye'yi, 11-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda, 16 tekvandocu ve 20 para tekvandocu olmak üzere 36 sporcu temsil edecek

Organizasyon tarihinde 64 altın, 69 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 193 madalya kazanan milli tekvandocular, 8 kez takım halinde Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu: "Tüm sporcularımız bizim için çok değerli ve hepsine inanıyoruz. Ülkemizi Almanya'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler kadrosunu güçlendirecek

Kulüp Başkanı Nahit Eren:

"Kutlamaların ardından Süper Lig hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacağız. Mevcut kadromuzdan devam edecek oyuncularımız da olacaktır ancak Süper Lig'in ağırlığını kaldıracak futbolcu kalitesi ve kadro genişliği açısından yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından tecrübeli, yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olmayı hedefliyoruz"

(Osman Bilgin/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

