Türkiye ve Dünya Gündemi: 12 Başlıkta Günün Özeti

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk lirasıyla dış ticaret 7 ayda 900 milyar lirayı aştı

Ocak-temmuz döneminde 218 milyar 738 milyon liralık ihracat, 698 milyar 228 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'de kritik yapılardaki jeolojik risklerin izlenmesi için yapay zeka destekli sistem kuruluyor

"AFAD-İTÜ Ulusal Jeotehlike Gözlem ve Risk Analitiği Platformu" protokolü kapsamında pilot uygulaması devreye alınan sistemle, Türkiye genelindeki hastane, okul, yerleşim alanı, baraj, ulusal kara yolu ve demir yolu ağı, havalimanı gibi kritik yapılarda oluşabilecek heyelan, kaya düşmesi, karstik obruk oluşumu ve yer altı su seviyesindeki değişimlere bağlı zemin deformasyonlarının uzaktan algılama teknolojileri ve yapay zeka desteğiyle izlenip risklerin azaltılması hedefleniyor

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tolga Görüm:

"Hem mevcut yapılar hem de gelecekte planlanan yapılara hizmet edecek yani hem yer seçimi için hem de mevcut olan alanların güvenli bir şekilde sürdürülebilirliğini hedefliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- "Ateş kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için 8 bin 975 saat uçuş yaptı

Türkiye'de yılbaşından bu yana 1152 orman içi, 2 bin 111 orman dışı alan yangını olmak üzere 3 bin 263 yangınla mücadele edilirken uçaklar 1940 saat, helikopterler 3 bin 982 saat, İHA'lar ise 3 bin 53 saat havada kaldı

Yangınların yoğunlaştığı 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hava araçları, 2 bin 83 saat uçuş gerçekleştirdi

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Otomobil pazarındaki satışların yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu

Yılın 7 ayında toplam pazarın yüzde 51,7'sini oluşturan elektrikli ve hibrit otomobiller, 259 bin 970 adetlik satış rakamına ulaştı

Aynı dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 19,8, dizellerde yüzde 32, elektriklilerde yüzde 9 düşüş gerçekleşti, hibrit otomobil satışlarında yüzde 3,5 ve otogazlı otomobillerde yüzde 4,1 artış görüldü

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

5- Hürmüz'deki kesinti LNG taşımacılığında maliyetleri katladı

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durmasıyla kullanılabilir LNG gemisi kapasitesi daralırken günlük spot kiralama bedeli mart başında 235 bin dolara, deniz yakıtı fiyatı ise ton başına 800 doların üzerine çıkarak 2022 enerji krizinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Grafikli)

6- Küresel nükleer enerji yatırımlarında hedef yıllık 250 milyar dolar

Söz konusu yatırım miktarı 38 ülke tarafından kabul edilen küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar en az üç katına çıkarılması hedefiyle uyumlu olduğu ifade ediliyor

Nükleer enerjinin yalnızca mevcut birkaç pazarda değil, küresel ölçekte sanayi ölçeğine ulaşabilmesi için kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör finansmanının da değerlendirilmesine ihtiyaç bulunuyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Aşırı sıcakların insani ve ekonomik bilançosu ağırlaşıyor

Avrupa'da bu yıl sıcaklık kaynaklı can kayıpları 20 bine yaklaştı, Japonya'da 18 bin 600 kişi temmuzdaki sıcak hava dalgasında hastaneye kaldırılırken ülkedeki hayvanat bahçesinde 3 aslan sıcak çarpması nedeniyle öldü

İklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar, İspanya, Fransa ve Kanada başta olmak üzere orman yangınlarına "yatkın koşulları" tetikledi, Avrupa'da sıcaklar nedeniyle tahıl hasadında 2 milyar avro, İngiltere'de çalışma saatlerinin düşmesiyle 1,5 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşandı

(Nuran Erkul/Londra)

8- Sebte sınırı tuttu, AB'nin göç dayanışması yeniden çatlak verdi

Sebte'ye düzensiz göçmenlerin girişinin ardından bunların neredeyse tamamının kısa sürede Fas'a geri dönmesine ve İspanya ana karası ile diğer AB ülkelerine herhangi bir geçiş yaşanmamasına rağmen ortaya çıkan panik ve siyasi tepkiler, AB'nin göç meselesindeki görüş ayrılıklarını yeniden gözler önüne serdi

(Şerife Çetin/Brüksel)

9- Nükleer silah sahibi ülkeler cephaneliklerini modernize etmeyi sürdürüyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2026 verilerine göre, nükleer silaha sahip olduğu düşünülen 9 ülke, 2025'te nükleer cephaneliklerini modernize etmeyi sürdürdü

ABD ile Rusya'nın, potansiyel kullanıma hazır nükleer savaş başlıklarının yüzde 83'üne ve dünyadaki bütün nükleer savaş başlıklarının yüzde 86'sına sahip olduğu öngörülüyor

(Gökhan Çeliker/Ankara)

10- Japonya'da nükleer karşıtları, atom bombası mağduru "hibakuşaların" sesinin yeterince duyulmadığını savunuyor

2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan "Nihon Hidankyo"nun Genel Sekreteri ve mağdurlardan Hamasumi Jiro:

"Hayattaki hibakuşalar endişeyle yaşıyorlar. Nükleer silahlar insanlık dışı, şeytani silahlardır ve insanlıkla bir arada var olamazlar. Asla kullanılmamalıdırlar, tek bir tanesi bile"

Eski JAEC Başkan Yardımcısı ve RECNA'da misafir profesör Suzuki Tatsujiro:

"Hibakuşaların seslerinin küresel ve geniş çapta duyulması gerekiyor. Bu, acil bir ihtiyaç çünkü hibakuşaların ortalama yaşı 86,6 Yyni yakında artık hibakuşa kalmayacak"

(Ahmet Furkan Mercan/Ankara)

11- ABD'de yaşayan ressam Melikşah Soytürk, 16. yüzyıl İstanbul panoraması eserini yeniden canlandırdı:

"Bu eseri yaparken çok sıkıntı çektik çünkü (Hollandalı ressama ait orijinal eser) çok büyük bir hasar almıştı. Eseri bilimsel metotlarla tarihimize kazandırdık ve de millileştirdik diyebilirim"

"Şu anda dünyanın en büyük İstanbul şehir çalışmasıyla karşı karşıyayız"

(Mücahit Oktay-İslam Doğru/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Beşiktaş, Avrupa'da "dalya" peşinde

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 260 maçın 99'unu kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111'inde ise mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, rakibini mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak

(Hüseyin Eroğul/Hradec Kralove) (Grafikli)

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Kaynak: AA