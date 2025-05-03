ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanlığı seçim süreci 28 Mayıs'ta başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da dolacak olması nedeniyle 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için süreç 28 Mayıs'ta başlayacak

(Aynur Ekiz-Kemal Karadağ/TBMM)

2- TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, TEKNOFEST KKTC'de AA'ya konuştu:

"TEKNOFEST, gerçekleştiği günden bu yana çok önemli bir misyon üstleniyor, gençlerin, çocukların öz güvenini artırıyor"

"Onların hayallerine ortak olmak için TEKNOFEST ve benzeri etkinlikleri çok önemsiyoruz"

(Zeynep Duyar/Lefkoşa)

3- Genç girişimcilerin kullanıcıların konforunu artıran dijital tasarımları TEKNOFEST KKTC'de

Solace Kurucu Ortağı Semih Babacan:

"Kahya adını verdiğimiz Ensi Home, halihazırdaki akıllı evlere ve yeni kurgulananlara yapay zeka özellikleri ekleyebileceğiniz bir sistemdir. Bu yapay zeka sizin isteklerinizi sizin adınıza hem analiz ediyor ve hem aksiyon alıyor hem bilgi veriyor"

LOOKSY Genel Müdürü Kaan Karakaş:

"Kullanıcıların, internet üzerinden kıyafet denemelerini kolaylaştırdık. Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturarak kıyafet deneyebiliyor"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Suriye'den Türkiye'ye enerji alanında yatırım çağrısı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir:

"Enerji alanında Suriye ile Türkiye arasında genel bir işbirliği çerçeve anlaşması imzalanacak"

"Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Petrol ve doğal gaz arama, sondaj, rafinaj ve iletiminin yanı sıra elektrik hatlarının ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ile madencilik alanında da çalışma imkanları mevcut"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Başakşehir'de motosikletlinin adeta ölümden döndüğü kaza anı kamerada

Arızalandığı için emniyet şeridine çekilen otomobile çarparak yola savrulan motosikletli, arkadan gelen araç sürücüsünün ustaca manevrası sayesinde kazayı yaralı atlattı

Araç kamerasıyla kaza anını da kaydeden sürücü Berkay Dinç:

"Adam önüme düştüğünde 'Fren mi manevra mı yapsam?' diye düşünmek için 1-2 saniyem vardı. Aklıma direkt motor ile adamın arasından geçmek geldi. O zaman fark edemedim ama görüntüyü izleyince son anda kurtardığımı anladım"

(Mehmet Ali Derdiyok/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yurt dışı sitelerinden alışverişlerde kişisel bilgi paylaşımına dikkat

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Ucuz ürün satan yabancı elektronik ticaret sitelerinden alışverişlerde hem kişisel bilgileriniz hem de banka bilgileriniz kaydediliyor. Özellikle Türkiye'de herhangi bir temsilcisi bulunmayan yabancı e-ticaret sitelerinde karşılaşılacak sorunlarda muhatap da bulunmuyor"

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat:

"Özellikle kişisel bilgilerin ve banka bilgilerinin paylaşıldığı yabancı e-ticaret sitelerinde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı"

(Eda Topcu/İstanbul)

7- İstanbul'un silüetinde yer edinen Büyük Çamlıca Camisi milyonları ağırlıyor

Görkemli mimarisiyle beğeni toplayan ve aynı zamanda içinde barındırdığı özelliklerle modern külliyeye sahip Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden 6 yıl geçti

Aynı anda 65 bin kişinin saf düzeniyle namaz kılabildiği cami, ibadethane hüviyetinin yanı sıra kütüphane, sanat galerisi, konferans salonu, sanat atölyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi, Çocuk Akademisi ve Kur'an kursuyla her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Osmanlının çağ açan hükümdarı: Fatih Sultan Mehmet

İstanbul'u 21 yaşında fethederek Bizans İmparatorluğu'nu yıkan, fetihle birlikte Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan, uyguladığı askeri strateji ve yeniliklerle dünya tarihinin en büyük liderleri arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de vefat etti

Osmanlıyı devletten dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet, fetihle yalnızca askeri bir zafer değil aynı zamanda siyasi, teknolojik ve kültürel dönüşümlerin de başlangıcını sağlarken bu yönüyle "çağdaş liderlik" anlayışını yansıtan önemli bir hükümdar olarak kabul ediliyor

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Grafikli)

9- Fatih Sultan Mehmet'i tasvir eden portre ve madalyonlar Londra'da sergileniyor

İtalyan sanatçı Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresinde Fatih'in üç büyük fethi üç taçla sembolize edilirken tablonun altında Latince "Dünyanın Fatihi" yazıyor

Bellini'nin bilinen tek madalyonunda tasvir edilen Fatih, İtalyan ressam Constanza de Ferrera'nın madalyonunda ise atın üzerinde durur halde görülüyor

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türk baharatı ve aromatik bitkileri 156 ülkede yemekleri tatlandırıyor

Aromatik Bitkiler ve Baharat Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Acun:

"Türkiye coğrafyası çeşitli aromatik bitkiler üretilmesine çok uygun. Geçtiğimiz yıl ihracatta 250 milyon dolar bandını geçtik"

"Defne yaprağında yüzde 50'sinden fazlasını, kekikte de yüzde 50'sine yakınını Türkiye olarak dünyaya biz ihraç ediyoruz. Türk kimyonu dünyada kaliteli ürün kategorisine giriyor ve üretiminde başarılıyız"

(Kaan Ulu/İstanbul)

11- Başkentten ihracat 4 ayda 4,6 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan ocak-nisan döneminde Çin'e 325,1 milyon dolar, Almanya'ya 323,4 milyon dolar ve ABD'ye 291 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı

Bu dönemde yapılan ihracatın 524,7 milyon dolarlık kısmı "kimyevi maddeler ve mamulleri", 491,2 milyon dolarlık bölümü "otomotiv endüstrisi", 473,8 milyon dolarlık kısmı da "makine ve aksamları" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

12- Altının ons fiyatında olası geri çekilmelerde merkez bankalarının etkili olması bekleniyor

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan:

"Ukrayna'nın dronlarla bir saldırı düzenleyebileceği spekülasyonları var ve bu durum altın fiyatlarında ciddi anlamda yükselişe sebep olabilir"

"Altının ons fiyatında gerçek anlamda bir geri çekilme olacaksa ben yine bunun yükselişi tetikleyen merkez bankalarından geleceğini düşünüyorum"

(Burhan Sansarlıoğlu-Mücahit Enes/İstanbul)

13- Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Geçen hafta ABD ekonomisi, 2022 yılından beri ilk kez daralma kaydederken enflasyon-resesyon ikilemi arasında gelecek verileri dikkatle izleyen Fed'in atacağı adımlar yatırımcıların odağına yerleşti

ABD'de önemli şirketlerin bilançolarından alınan sinyaller, piyasalarda risk iştahının canlanmasında etkili oldu

Yurt içinde gelecek hafta enflasyon verileri takip edilecek

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

14- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 361. randevu

İki takım arasında oynanan 360 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet elde etti

Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 499-458 üstünlüğü bulunuyor

Ligde yapılan 137 derbinin 49'unu Fenerbahçe, 43'ünü Beşiktaş kazandı

(Süha Gür/İstanbul) (Grafikli)

15- Fenerbahçe Spor Kulübü 118 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe 3 Mayıs 1918'deki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs, aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı

Sarı-lacivertli erkek ve kadın sporcular, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme branşlarında mücadelelerini sürdürüyor

Erkek ve kadın basketbol takımları, Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı

Kadın voleybol takımı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Kupası'nda şampiyonluklara ulaştı

Fenerbahçe, amatör sporlarda elde ettiği başarılar ve olimpiyatlara gönderdiği sporcularla da dikkati çekiyor

(Süha Gür/İstanbul) (Grafikli)

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