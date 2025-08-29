ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı:

"Bölgemize 'Savunma, uzay ve havacılığın vadisi' diyebiliriz. Takım yıldızının birer parçası olan katılımcılarımız, birleşerek bugün hepimizin gururla takip ettiği KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA-3, ATAK, ALTAY Tankı, deniz savunma sistemleri, uzay sistemleri ve haberleşme uyduları gibi diğer ürün ve platformları oluşturuyor"

"Büyüklüğümüz, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın tamamen katılımıyla 9,5 milyon metrekareye ulaştı. BMC'nin çok yakında yeni tesislerinin açılışı yapılacak, STM ise yakın zamanda tamamen buraya taşınacak"

2- İstanbul'un eğitim yuvalarında ilk ders zili için son dokunuşlar

23 Haziran'dan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında okulların bakım, onarım ve tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacı gideriliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür:

"İstanbul'da bu yıl 273 okulumuzda, yaklaşık 650 milyon liralık yatırımla bakım onarım yürütüyoruz. Okul aile birliklerinin ve diğer bağışçılarımızın katkılarıyla bu yaklaşık 1 milyar liraya kadar ulaşıyor"

3- Ticaret rekorları "demir ağlarla" gelişecek

Türkiye, Edirne üzerinden Avrupa, Van üzerinden İran ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Orta Asya'ya demir yoluyla direkt ihracat yapıyor

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi projelerin devreye alınmasıyla demir yoluyla taşımacılığın artması ve yıllıklandırılmış olarak temmuz itibarıyla 270 milyar dolara dayanan ihracat rekorlarının geliştirilmesi hedefleniyor

4- Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 9,1'e düştü

Bu oran 2024'te yüzde 11,2 olurken bu yıl ilk defa tek haneye geriledi

Türkiye'de en çok internet kullanılan yer, yüzde 96,5 ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken Ortadoğu Anadolu ise yüzde 80,3 ile en düşük kullanım oranına sahip bölge oldu

5- Yapay zeka sohbetlerinde her istem 9 saniyelik televizyon izlemeye denk enerji harcıyor

Google'ın yayımladığı son rapora göre, yapay zeka uygulaması üzerinden tek bir sohbet istemi, "beş damlaya" eş değer su tüketiyor

Raporda, yapay zeka kullanımının düşük seviyedeki bireysel etkisine rağmen milyarlarca kullanıcı nedeniyle toplam etkinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı

6- Muhteşem Yedili'nin 2. çeyrekte toplam karı 143 milyar dolara ulaştı

Nvidia, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59,2 ile karının en fazla artıran şirket oldu

Alphabet, 28,2 milyar dolarla en yüksek net kar sağlayan şirket olarak kayıtlara geçti

Amazon, 32,2 milyar dolarla en fazla sermaye harcaması yapan şirket olarak dikkati çekerken çeyreklik olarak bu yatırımları en çok artıran Meta oldu

7- Filistin'in tanınması, Gazze'nin enerji kaynaklarının geliştirilmesi için hukuki temel oluşturabilir

Gazze Marine Projesi'nde British Gas adına 2003-2014 yıllarında çalışan Bağımsız Danışman Michael Barron:

"Filistin Devletinin tanınması, Gazze Marine sahasının geliştirilmesi için hukuki temeli güçlendirecektir"

Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz:

"Filistin'in uluslararası alanda tanınması, sadece denizlerdeki doğal gaz kaynakları üzerindeki yasal haklarının teyidi anlamına gelmeyecek, aynı zamanda deniz sınırlarının belirlenmesi ve Doğu Akdeniz Gaz boru hattı üzerinden geçiş ücretleri talep etme zemini de oluşturacaktır"

8- Eski BM Filistin Raportörü Michae Lynk, Gazze için "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerektiğini söyledi:

"BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyeden birinin veya daha fazlasının veto kullanması nedeniyle felce uğradığında Genel Kurul, bu otorite boşluğunu doldurabilir ve uluslararası barışın korunması için gerekli adımları atabilir"

9- Babasıyla başlayan Kur'an-ı Kerim serüveni, dünya üçüncülüğüyle taçlandı

Kur'an-ı Kerim sesinin hiç kesilmediği bir evde babasından ilk eğitimini alan ve hafızlığı 15 ayda tamamlayan Muhammed Yahya Yıldızhan, Türkiye'de elde ettiği derecelerin ardından 65. Malezya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya üçüncüsü oldu

Muhammed Yahya Yıldızhan:

"2015 yılında babam imam hatip olması münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığında sınava girerek yurt dışında Almanya'ya gitmeye hak kazanmıştı. Bu süreçte sırf benim hafızlık yapabilmem adına orayı bırakıp Türkiye'ye geri dönmesi, benimle ilgilenmesi beni en motive eden şey oldu"

10- DİJİTAL DÜNYANIN TERAPİSİ "ASMR" - Ressam Bob Ross'un fırça darbelerinden fısıltılara stresli zamanların yoldaşı

"ATMOSPHERE" YouTube kanalının sahibi ve ASMR içerik üreticisi Anastasia:

"ASMR, tabii ki profesyonel terapinin yerini almıyor ancak birçok kişi için nazik bir duygusal destek, stresli zamanlarda sessiz bir yoldaş görevi görüyor"

ASMR üzerine çalışan Dr. Craig Richard:

"Oksitosin, rahatlama ve konfor hissini uyarmasıyla bilinir ki bunlar da ASMR sırasında tarif edilen hislere çok benzer"

11- Şahika Ercümen'den batık tanka Türk bayrağıyla dalış

Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını Kaş'ta sürdüren milli sporcu Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, yaklaşık 15 metre derinlikte birçok deniz canlısının yuvası haline gelen TSK emeklisi tanka dalış yaptı

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen:

"Ben nefesimi genelde uluslararası arenada bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için tutuyorum. Bu sefer batık bir tankın üzerinde Türk milletinin o azmini ve gücünü biraz daha gösterebilmek ve gelecek nesle bir mesaj aktarabilmek için daldım"

12- Şota Arveladze, Dünya Kupası elemelerinde oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını değerlendirdi:

"Gürcistan'da herkesin beklentisi iyi bir maç olsun ve kazanalım ama çok zor bir maç olacak"

"Gürcü oyuncular, 5 büyük ligde büyük takımlarda oynuyorlar. Bu kadro 2-3 senedir birlikte oynuyor. Oyuncular transfer olmaya da devam ediyor. Böyle olunca da Gürcistan güçleniyor"

"Kvaratskhelia, tek başına herkesi yenebilir. Finalde gol atıyor, asistler yapıyor. Çok güçlü, çok çabuk, inanılmaz teknik. Top kaybetmiyor. Bir de hep doğru oynuyor"

"Kafamda maçı oynamak istemiyorum. Gürcistan maçı kazansın istiyorum. Zor olduğunu da görüyorum"

13- Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü

Siyah-beyazlı kulübün 18 Ocak'ta 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Norveçli teknik adam, sadece 223 gün görev yaptı

Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı

Ole Gunnar Solskjaer'in derbi ve "büyük" maç performansı siyah-beyazlı ekiple devam etmesine yetmedi

Tecrübeli çalıştırıcının Avrupa kupalarında aldığı olumsuz sonuçlar Norveçli teknik adamla yolların ayrılmasına neden oldu

14- Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 32-7, gol sayılarında da 113-47 üstünlüğü bulunuyor

Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı kazandı

