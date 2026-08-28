ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yapay zeka okuryazarlık seviyesi" e-Devlet üzerinden ölçülecek

e-Devlet'e entegre edilecek sistemle, yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçenler, seviyelerine uygun ücretsiz eğitimlere yönlendirilecek

Teknik bilgi gerektirmeyecek eğitimler, çevrim içi içeriklerin yanı sıra 81 ilde düzenlenecek yüz yüze atölyelerle vatandaşlara ulaştırılacak

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

2- İmalat sanayisinde yüksek teknolojili girişimlerin üretim değeri 5 yılda yaklaşık 7'ye katlandı

Türkiye'de imalat sanayisinde yüksek teknoloji düzeyindeki girişimlerin üretim değeri, geçen yıl ilk defa 1 trilyon liranın üzerinde hesaplandı

Bu girişimlerin sayısı 4 bini, çalışan sayısı 140 bini geçti

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten "İstanbul yeni varlık merkezi olma fırsatını yakaladı" değerlendirmesi:

"İstanbul, dünyada Körfez başta olmak üzere rakip zenginlik üslerindeki konjonktürel gelişmeler ve belirsizlikten yararlanarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan oluşan EMEA'nın yeni varlık merkezi olma fırsatını yakaladı"

"Şehirler, bölgesel güvenli liman statüsü kazanmak için yeni bir yarışa giriyor. İstanbul, bu çalkantıdan rahatsız olanları kendi bünyesine çekebilecek avantajlara sahip. Uzun vadeli sermaye birikimi için yeni teşviklerle büyük şirketlerin merkezlerini İstanbul'a çekebiliriz"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Okula dönüş alışverişleriyle aylık e-ticaret hacminin 400 milyar lirayı aşması bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Sektördeki büyüme eğilimi, kampanyalar ve okula dönüş alışverişlerinin oluşturacağı ilave taleple birlikte bu dönemde aylık e-ticaret hacminin 400 milyar lira seviyesinin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyoruz"

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal:

"(Okul alışverişi döneminde) Özellikle bilgisayar kategorisinde yüzde 30'un üzerinde, teknoloji kategorisi genelinde ise yüzde 40'a varan talep artışları görülebiliyor"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

5- Çantacı esnafı yeni eğitim öğretim yılına hazır

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun:

"Her kesime hitap edecek şekilde üretimimiz mevcut, velilerin de alışveriş yaparken, yaş grubunu ve çantanın kullanılacağı süreyi dikkate alması önem taşıyor"

Esnaf İbrahim Gökşin:

"İçerisinde beslenme çantası ve kalemlik de olan takım halindeki modeller tercih ediliyor, bu anlamda hem yerli hem de ithal ürünler satışa sunuluyor"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Emlakçılardan ev kiralayacak öğrencilere "depozito" uyarısı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam:

"Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır. Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alınabilir"

"Kira kontratı tesis ederken kesinlikle ev sahibiyle yüz yüze görüşülmelidir. Eğer ev sahibi şehir dışında veya yurt dışındaysa mutlaka vekaletname istenmelidir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Türkiye'de emisyon ticaretinden elde edilen gelirle yeşil dönüşüm desteklenecek

Emisyon Ticaret Sistemi ile yüksek emisyonlu sektörlerde karbon maliyeti oluşturularak emisyon azaltımı ve temiz enerji dönüşümünün teşvik edilmesi hedefleniyor

Ember Türkiye Enerji Analisti Bahadır Sercan Gümüş:

"Sıradaki önemli adım, sistem kapsamında sektör bazlı net sıfır yol haritalarının hazırlanması ve ücretsiz tahsisat oranlarının azalan, öngörülebilir bir patikaya bağlanması olacak"

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

8- AA'nın "Vatanından Uzak Arakanlılar" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Arakanlı Müslümanların vatanlarından kopuşunun üzerinden 9 yıl geçti

(Sercan İrkin/Cox's Bazar)

Türkiye, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaralarını sarıyor

(Sercan İrkin/Cox's Bazar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türk STK'ler Arakanlı çocukların ve gençlerin eğitimden kopmaması için çalışıyor

(Sercan İrkin/Cox's Bazar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Popüler müzik akımlarının gençlere etkisine "cinsel kimlik" uyarısı

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık:

"Burada sanat adı altında yapılan bu faaliyetin aslında gençlerin kimlik inşa sürecine çok önemli bir müdahale olduğunu anlıyoruz. Maalesef Manifest ve türevi gruplarla bu durum bir başka aşamaya geçmiş durumda"

"Önümüze çıkan bu rol modellerin kimlik inşa süreçlerindeki bozucu etkisi gençlerin aileleriyle olan ilişkisine negatif etki ediyor. Bu konserlere baktığınızda sahnede olanla oraya giden kitledeki anne babalarla çocuklar arasında sosyolojik analizi yaptığınızda büyük bir uçurum olduğunu görüyorsunuz"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Galatasaray ile Göztepe, 65. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 39-12, gol sayılarında da 105-47 üstünlüğü bulunuyor

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmir temsilcisiyle oynadığı son 9 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı

Göztepe'ye iç sahada son olarak 1972-1973 sezonunda yenilen Galatasaray, sonrasında rakibini konuk ettiği 17 lig maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı

(Can Öcal/İstanbul)

11- Lider Kayserispor namağlup ünvanını Bursaspor karşısında korumak istiyor

Teknik direktör Atila Gerin:

"Muhteşem bir atmosfere ve maça tanık olacağımızı düşünüyorum. Biz o güne hazırlık yapıyoruz"

"Çok ciddi bir yarış ve çekişme olacak gibi duruyor. Bu kadar fazla takımın hedefe oynayacağı bir lig, herhalde son yıllarda ilk defa oluyor"

(Sercan Küçükşahin/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Falezlerden atlayan yamaç paraşütçü 6 saat 18 dakika havada kaldı

Gaziantep'te 2, Samsun'da 2 saat 46 dakikalık uçuşlar gerçekleştiren yamaç paraşütçü Özgür Ozan Zereyak, Adana'daki Harbiş Falezleri'nden yaptığı atlayışta 6 saat 18 dakika gökyüzünde süzüldü

Uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydeden Zereyak:

"Hedefim dünya şampiyonluğu, 14 saatlik uçuş planımız var. Önümüzdeki aylarda daha uzun süreli denemeler yapacağım"

(Yakup Sağlam/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA