ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- ALTAY Tankı'nın eğitimleri de milli teknolojilere emanet

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek ALTAY Tankı'nın personel ve bakım eğitimlerinde kullanılmak üzere HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracından oluşan kapsamlı bir ALTAY Eğitim Araçları Projesi yürütülüyor

Tank ve Bakım okullarında oluşturulan dershanelere konuşlandırılacak araçlarda, tankta görev yapacak personele gerçek sistemler kullanılarak eğitimler verilecek

Yıl sonunda başlayacak teslimatlar, 10 parti halinde 3 yılda tamamlanacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Güney Kore'den İstanbul'a gelen koro, kahraman Türk askerine ve gazilere minnetini şarkılarla ifade etti

Koro Başkanı Yoon Haksoo:

"(Koro) Bu performansı Türkiye'de gerçekleştirmek için kendi paralarıyla uçak bileti aldılar. O nedenle Türkiye'deki gazilere büyük saygıyla bu konseri veriyorlar"

Orkestra Şefi Kim Sangkyoung:

"(Busan'daki BM Anıtsal Mezarlığı) Orada 19-20 yaşlarındaki Türk şehitlerin kabirlerini gördük. Çok genç yaşta bizim ülkemiz için hayatlarını vermişlerdi. Türkiye'ye nasıl teşekkür edebileceğimizi düşünerek buraya geldik"

(Muhammet Tarhan-İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

"Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan müzeyi yılbaşından bu yana 482 bin 436 ziyaretçi gezdi

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak:

"2024 yılında 466 bin ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Kendi rekorumuzu egale ettik. Yıl sonunda çok rahat 500 binli rakamların üzerine çıkacağız"

(Adsız Günebakan/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bitpazarlarından topladığı 5 binden fazla kahve fincanıyla koleksiyon yaptı

2010 yılından beri kahve fincanları, cezve ve çay bardakları satın alan 73 yaşındaki Ahmet Salman:

"Fincanların yapısının küçük olmasının bir sebebini de kahvenin az gelmesi olarak düşünüyorum. Kurtuluş Savaşı yıllarında kahve bulunmadığı dönemlerde nohut kahvesi ikram edilmiş. Burada 100 yıllık fincanlar var"

"Bunların her biri bizim iyi ve tatlı günlerimizde evlere ziyarete, taziyeye, düğüne gelenlere ikram edilen çay, kahve fincanlarıdır. Her fincanın ve bardağın bir macerası vardır"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2 trilyon liraya yaklaştı

Devlet katkısı dahil sistemin toplam fon büyüklüğü 17 Ekim itibarıyla 1 trilyon 966 milyar 883,7 milyon liraya ulaşırken, aynı dönemde BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 17 milyon 775 bin 627'yi buldu

Aynı dönemde 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 75 milyar 518,2 milyon lira oldu

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

???

????6- Emtia piyasaları Fed kararı ve Trump-Şi görüşmesine odaklandı

Altının ons fiyatı, üst üste dokuz haftalık yükselişin ardından onuncu haftada değer kaybetse de tamamlanan haftada 4 bin 381,55 dolarla rekorunu tazeledi

Brent petrolün varili hafta başında 61,01 dolara kadar gerileyerek mayıs ayının başından bu yana en düşük seviyesini gördü

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- Tüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecek

Ticaret Bakanlığının analizleri sonucu sağlık açısından risk taşıyan ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin ülkeye getirilmesini kısıtlayan düzenleme kapsamında, bu ürünleri sipariş verenler, alışveriş yaptığı e-ticaret platformuyla iletişime geçerek iade süreçlerini başlatabilecek, gümrük idaresine mahrecine iade talebinde bulunabilecek ya da eşyayı gümrüğe terk edebilecek

Ülkeye girişi kısıtlanan ürünleri önceden sipariş eden vatandaşlara herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

8- TARSİM üreticilere bu yıl 27 milyar lira hasar ödemesi yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı:

"Bu yıl sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizden tüm tarım sigortası branşlarında 500 binin üzerinde hasar ihbarı aldık"

"En çok hasar ihbarı aldığımız ürünlerin başında fındık, buğday, üzüm, ayçiçeği, kayısı, arpa, mısır, nohut, elma, ceviz, badem yer alırken iller ise Manisa, Giresun, Ordu, Malatya, Balıkesir, Denizli ve Amasya oldu"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

9- TBMM'de bu hafta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlayacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.