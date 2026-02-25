ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Kara yollarında "akıllı" ve "güvenli" dönüşüm atağı

Karayolları Genel Müdürlüğünce bu yıl akıllı ulaşım sistemleri uygulaması yapılan kesim uzunluğu 80 kilometreye, devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısı da 300 kilometreye çıkarılacak

Bu yıl 19 milyar 148 milyon lira harcanacak trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 27 kaza kara noktası iyileştirilecek, 32 milyon 300 bin metrekare yatay ve 141 bin metrekare düşey işaretleme yapılacak, 2 bin 200 kilometre otokorkuluk ile 550 kilometre sarsma bandı inşa edilecek

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Bakan Bolat'ın katılacağı Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda güçlü işbirliklerine odaklanılacak

Gürcistan'da yapılacak iş forumunda, üç ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ilerleyen dönemde ticaret alanına daha fazla yansıması için atılacak adımlara dair yol haritası belirlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyareti kapsamında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Son dönem yağışları su kaynaklarına ve tarımsal üretime olumlu yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığının analizine göre ocakta Güneydoğu Anadolu'da son 14, İç Anadolu'da 10 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı

Tüm bölgelerde yağışların hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde olması 2025'e kıyasla ülke genelinde güçlü toparlanmaya işaret etti

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Doğal gaz piyasasında "tüketici odaklı" yeni dönemin başlamasıyla abonelik süreçleri hızlanacak

Doğal gazda 21 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni yönetmelikle tüketici hakları güçlendirilirken dar gelirli vatandaşlara yönelik mali kolaylıklar ve hizmet süreçlerinde dijitalleşme dönemi başladı

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyareti arasında savunmadaki "milli" dönüşüm

Erdoğan'ın, 22 yıl arayla yaptığı HAVELSAN ziyaretleri Türk savunma sanayisindeki milli dönüşümü somut şekilde ortaya koydu

Başbakanlık döneminin ilk yıllarında lisanslı üretimi yapılan CN-235 nakliye uçağı tam uçuş simülatörüne binerek test eden Erdoğan, bu kez aralarında GÖKBEY ve HÜRJET'in bulunduğu milli hava platformlarının simülatörlerinin üretildiği hangarı ziyaret etti

HAVELSAN, güvenlik güçlerinin envanterine giren GÖKBEY ve girmeye hazırlanan HÜRJET başta olmak üzere birçok milli hava, kara ve deniz platformu için simülatörler geliştirip üretiyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Teknoloji devlerinin internetin her yerinde "gözü" var

Google, her 10 siteden yaklaşık 7'sinde kullanıcıların verilerini belli bir oranda görebiliyor

ABD sağlık sistemi üzerine yapılan büyük ölçekli bir çalışma, hastanelerin yüzde 66'sının takip pikselleri kullandığını ortaya koydu. Bu pikseller, hastanın hangi kliniğe tıkladığını veya hangi hastalığa dair bilgi aradığını doğrudan büyük teknoloji şirketlerine iletiyor

Takip piksellerinin kullanımı yasal olmakla birlikte önemli sınırlamalara tabi ve şirketler yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

7- Yahudi aktivist Barak'tan, Avustralya'daki sinagoglarda Filistinlilere ait toprakların pazarlanmasına tepki:

"İnsanları İsrail'e göç etmeye ve İsrail'de, özellikle de işgal altındaki topraklarda arazi satın almaya teşvik etmekten bahsediyorlar"

"Amaç Filistin'in kolonileştirilmesine devam etmek ve oradaki Filistinlileri kovmaktır"

(Nuri Aydın/İstanbul) (Görüntülü)

8- Gazze'de yapay zeka destekli gözetim sistemleri savaşın yeni boyutunu şekillendiriyor

Palantir'in Maven platformu uydulardan, insansız hava araçlarından, telekomünikasyon verilerinden, casus uçaklardan, internetten ve açık kaynaklardan topladığı bilgileri ortak bir uygulamada kullanıma sunuyor

Kuruluş sürecinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) girişim sermayesi fonundan yatırım alan Dataminr, Gazze'de gerçek zamanlı olay, tehdit ve risk istihbaratı toplayabiliyor

(Elif Gültekin Karahancıoğlu-Irmak Akcan/Ankara)

9- Türkiye'nin en büyük 10 bankası geçen yıl 674,8 milyar lira kar elde etti

Geçen yıl en yüksek karı 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası elde ederken bu bankayı 110,6 milyar lirayla Garanti BBVA, 70,1 milyar lirayla VakıfBank izledi

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği geçen yıl 20 trilyon 537,3 milyar liraya çıktı, kredi desteği en yüksek banka 4,6 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Grafikli)

10- Türkiye'de geçen yıl 9 bini aşkın kişi "ikinci baharında" evliliğe adım attı

65 yaş üstünde evlenenlerin 7 bin 204'ü erkek, 2 bin 19'u kadınlardan oluştu

Bu yaş grubunda geçen yıl dünyaevine girenlerin yaklaşık üçte birinin 5 büyükşehirde olduğu görüldü

(Mert Davut/Ankara)

11- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Bamya çorbası

Selçuklu mirasının sofralara yansıyan tatlarından bamya çorbası, çiçek bamyası, kuzu eti ve limonla dengelenen ekşili aromasıyla Konya mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor

(Serhat Çetinkaya/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tikvenik

Kırklareli'nin Balkan lezzetlerinden tikvenik böreği, unutulmaya yüz tutsa da yöredeki usta ellerde özenle hazırlanıyor

(Özgün Tiran/Kırklareli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türk bilim insanlarından Antarktika'da iklim değişikliğine farkındalık vurgusu

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında iklim değişikliğine ve buzul bölgelerdeki hızlı erimeye dikkati çekmek, farkındalık mesajı vermek için sembolik buzul tırmanışı gerçekleştirildi

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar: "Antarktika'da son dönemlerde buzullarda çok yoğun erime kaydediliyor. Bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda, son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 10 metre boyunda buzulun her yıl denize döküldüğü tespit edildi"

(Şebnem Coşkun/Antarktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Annesinin "dik otur, kambur olacaksın" sözü 68 ülkeye ihracat getirdi

Kapadokya Teknopark'ta üretim yapan Kodgem Teknoloji'nin kurucusu Fatih Durmaz:

"(Ürünümüze) Yapay zeka teknolojisini de entegre ettik. İçerisinde 180 milyon saatlik data ile eğitmiş olduğumuz bir model var. Bu model ben dik miyim, kambur muyum yoksa eğiliyor muyum bunu anlayabiliyor ve bunu dünyada yapan tek cihaz"

"(ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Michael Gardner ve ekibine) Teknolojimizi onların teknolojileriyle birleştirebilme imkanı sağladık. Aslında bu işbirliği Türkiye'den ABD'ye bir teknoloji transferi şeklinde"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Türkiye'nin iki yıllık su açığının kapanması için ortalamanın üzerinde yağışlar gerekiyor

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Türkiye 2026 yılına son iki yılın en ağır su açığıyla girdi; meteorolojik kuraklık, hidrolojik ve tarımsal kuraklığı beraberinde getirdi"

"Derin hidrolojik kuraklıktan çıkmak için en az 6-12 ay boyunca ortalamanın üzerinde yağış gerekir. Bu mümkündür ama mevcut tahminler bunu göstermiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

15- Akran zorbalığı şüphelisine okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, yaklaşık bir yıldır zorbalık ettiği akranını yolda darbeden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki G.H.Ö. hakkında, okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme (ev hapsi) kararı verdi

Mahkemenin tedbir kararında, son dönemde kamu vicdanını yaralayan pek çok elim hadisede, çocukların giderek hızlanan bir ivme ile suça sürüklenmesinin toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiği ifade edildi

(Büşra Alakoyun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı cami: Eyüp Sultan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş:

"Burası halkın ve devlet adamlarının özel ilgi gösterdiği bir yer. Söylenecek diğer bir husus, kılıç kuşanma törenleridir. O da burada yapılmaktadır. Yani Osmanlı padişahları meşruiyetlerini ve hükümdarlıklarını burada ilan etmektedir. Dolayısıyla birçok açıdan, hem dini inanış yönünden hem de Osmanlı sosyal, kültür ve siyasi tarihi yönünden büyük önem taşıyan bir merkezin tam çekirdeğinde, odağında bulunuyoruz"

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Fenerbahçe, Avrupa'da 300. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299 maçta 117 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 yenilgi yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde 103 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı

(Süha Gür/Nottingham) (Grafikli)

18- Samsunspor, Avrupa kupalarında 20. kez mücadele edecek

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçında yarın Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik aldı

Kulüp basın Sözcüsü Suat Çakır: "İlk 16 takım arasına katılmak artık çok uzak değil. Hedefimiz çeyrek final oynamak"

(İlyas Gün/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk kez 4 Türk kulübü yer alacak

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk defa 4 Türk kulübü, adını son 8'e yazdırdı

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor, rakiplerini elerse İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finale yalnızca Türk takımları katılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finalde 4 Türk takımının yer alması, Türk voleybolu adına tarihi bir tablo olur. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda böyle bir senaryonun konuşuluyor olması bile ülkemizin kadın voleybolunda ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.