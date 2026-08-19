Ekonomi, Enerji ve Sporda Güncel Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Ekonomi yönetimi yoğun OVP ve bütçe mesaisinde

Eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile büyüme, istihdam, enflasyon ve ihracat gibi temel ekonomik hedefler ile kamu maliyesinin çerçevesi belirlenecek

Programda tespit edilecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifine son şekli verilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığı ekipleri 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşyaya geçit vermedi

Ekipler, ocak-temmuz döneminde 11,2 milyar liralık değerli madene, 5,2 milyar liralık çeşitli eşyaya, 3,4 milyar liralık araca, yaklaşık 3 milyar liralık tıbbi eşyaya el koydu

Bu dönemde 1 milyon 133 bin 627 sigara paketinin, 286 bin 274 kilogram tütünün, 18 bin 214 adet puronun ülkeye kaçak girişi önlendi

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Arpa üretiminde bu yıl önemli artış bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığının analizine göre, kuraklık nedeniyle geçen yıl 6 milyon tona kadar gerileyen arpa üretiminin, bu yıl olumlu iklim koşullarının etkisiyle 9 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor

Temel yem kaynağı olması nedeniyle hayvancılık üretimi açısından önem taşıyan arpa, işletmelerde kaba ve kesif yem maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Elektrikli araç şarjında tüm zamanların tüketim rekoru kırıldı

Elektrikli araçların şarjı için temmuzda tüketilen 89 bin 947 megavatsaatle aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Rekor tüketimin yaklaşık yüzde 85'i hızlı şarj noktalarında gerçekleşirken, temmuzda ülke genelinde yaklaşık 3,33 milyon şarj işlemi yapıldı

(Gökçe Topbaş/Ankara) (Grafikli)

5- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizlerde kaçakçılara geçit vermedi

Ekiplerce yılbaşından bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında tespit edilen 54 olayda 1,6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Alkol, silah, gümrük ve akaryakıt kaçakçılığına ilişkin çalışmalarda, 152 tabanca, 4 tüfek ve mühimmat, 13 bin 644 paket sigara ve puro, 419 şişe alkollü içki, binlerce litre akaryakıt ile çok sayıda kaçak eşyaya el konuldu

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye'nin lojistik, diplomasi, müteahhitlik alanlarındaki gücü Afrika'ya ihracatı 13,3 milyar dolara taşıdı

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Osman Aksoy:

"Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatının 2026'nın 7 ayında yüzde 12,6 artarak 13,3 milyar dolara ulaşması, kıtayla geliştirilen çok boyutlu ekonomik bağların ne kadar güçlü ve sağlam bir zemine oturduğunun en somut kanıtıdır"

"Yerel üretim, ortak yatırımlar, güçlü distribütörlük ağları ve esnek finansman modelleri geliştirmeliyiz. Özellikle Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin sunduğu tarihi fırsatlarla, bu stratejik merkezlerde kurulacak üretim ve lojistik üsleri, Türk şirketlerine tek bir ülkenin ötesine geçerek tüm kıta pazarına kesintisiz erişim imkanı sağlayacak"

(Fahri Aksüt/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 48,13'e düştü

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir:

"Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-25 Ağustos'a kadar bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır"

"Oran yüzde 20'lere kadar düştüğü zaman 'ortalama kritik döneme' giriyoruz demektir. O yüzden su tasarrufu önemli"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Rusya'da akaryakıt sıkıntısı tekrar derinleşiyor

Moskova'da da bazı istasyonlarda yakıt bulunamıyor, bazılarında ise uzun kuyrukların oluştuğu görülüyor

Rus yetkililer, tedarikteki sorunlarda Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik İHA saldırıları, yaz aylarında artan akaryakıt talebi ve bölgelere yapılan sevkiyatlardaki lojistik sıkıntıların etkili olduğunu belirtiyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

9- Küresel tahvil piyasalarında satış baskısı derinleşiyor

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer:

"Uzun vadeli tahvil getirilerindeki artış, süregelen enflasyon endişeleri ve mali baskıların birleşiminden kaynaklanıyor"

Avustralya merkezli finansal hizmetler şirketi Pepperstone Piyasa Stratejisti Ahmad Assiri:

"Yüksek tahvil getirisinin verdiği açık mesaj, kamu borçlarının maliyetinin arttığı yönündedir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Yunanistan'da 300 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yandı

İklim krizinin etkisiyle görülen aşırı sıcaklar kuraklık, düşük nem, şiddetli rüzgarlar ve insan faktörüyle birleştiğinde ülke genelinde onlarca yangına, yüz binlerce dönüm alanın yok olmasına ve can kayıplarına neden oldu

(Derya Gülnaz Özcan/Atina)

11- 10 soruda El Nino ve etkileriyle ilgili merak edilenler

Pasifik'teki deniz suyu sıcaklığının kasım-aralık-ocak döneminde zirve noktasına ulaşması ve sonrasında düşüşe geçmesi, El Nino koşullarının 2027'nin ilkbahar aylarında kademeli olarak zayıflaması bekleniyor

Her El Nino olayı aynı şiddette etkili olmasa da genellikle Peru ve Ekvador'da daha fazla yağış, sel, heyelan ve kıyı taşkınları, Güney Afrika, Kolombiya, Endonezya ve Avustralya'da kuraklık, Hindistan'da muson yağmurlarında azalma, ABD'nin güneyinde daha yağışlı, kuzeyinde ise daha sıcak koşullar, Brezilya'nın güneyinde sel, kuzeyinde kuraklık görülebiliyor

(Ozan Bakır/İstanbul)

12- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 263. randevusunda

Avrupa kupalarında 262 maça çıkan siyah-beyazlılar söz konusu maçların 101'ini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu

Beşiktaş, ilk kez bir Litvanya ekibiyle karşılaşacak

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında iç sahadaki 132. maçına çıkacak

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

13- Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 155 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60 mağlubiyet yaşadı

(Selçuk Kılıç/Trabzon) (Grafikli)

14- Milli basketbolcu Elif İstanbulluoğlu, ABD'deki deneyimini Dünya Kupası'na taşıma peşinde

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 21 yaşındaki oyuncusu:

"ABD'deki tempo ve basketbol çok üst seviyede. Oradaki sertliği ülkemi temsil ederken göstermeye çabalayacağım"

"Bana '21 yaşında Dünya Kupası'na gideceksin' deseler bunu hayal etmek biraz zordu. Çok heyecanlıyım"

"Gruptan en iyi pozisyonda çıkıp çaprazda daha iyi bir takıma denk gelebilmek için en iyi performansı ortaya koymak istiyoruz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA