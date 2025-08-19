ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Yargıtay, herkese açık hesaptan alınan fotoğrafların paylaşılmasını "kişisel veri ihlali" saydı

Herkese açık, gizli olmayan sosyal medya hesabından rıza dışında aldığı fotoğrafları paylaşan sanık hakkındaki beraat hükmü, Yargıtay tarafından bozuldu

Kararda, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı belirtilerek, sanığın cezalandırılması gerektiği ifade edildi

2- Türkiye'deki STK'ler, Gazze'deki gıda krizi için yardımlarını kesintisiz sürdürüyor

Türk Kızılay, Deniz Feneri Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Sadakataşı Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği ve İDDEF'in de aralarında bulunduğu STK'ler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü 682 günde, bölgedeki gıda krizine çözüm bulmak için seferberlik başlattı

Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar AFAD koordinasyonunda Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na 16 gemi sevkiyatı gerçekleştirildi

3- Kırtasiye sektöründen velilere "merdiven altı ürün" uyarısı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci:

"Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar"

"Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır"

4- ODTÜ'nün bilim seferi yerli uydu takip sistemiyle izlenecek

Türkiye'nin deniz araştırmalarındaki öncü kurumu ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün amiral gemisi R/V Bilim-2, yerli uydu tabanlı takip sistemiyle 45 gün takip edilecek

R/V Bilim-2 araştırma gemisi, oşinografi, deniz biyolojisi ve balıkçılık, deniz jeolojisi ve jeofiziği ile çevresel gözlem çalışmalarında kullanılıyor

5- İnternete erişimde mobilin payı yüzde 60 ile rekor kırdı

Türkiye'de akıllı telefonların internete erişimdeki payı yüzde 76,8 ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor

6- BM, Gazze'de abluka ve açlık nedeniyle ortalama yaşam süresinin düştüğünü bildirdi

UNRWA Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler:

"Gazze halkı, uzun yıllardır uygulanan abluka nedeniyle oldukça savunmasız bir konuma düşürüldü. Artık ortalama yaşam süresinin düştüğü bir durumdayız"

"Günde 500-600 tır gibi bir yardım lazım. Bu rahat yaşamak için değil, hayatta kalmak için. Bu seviyeye savaş boyunca hiçbir noktada ulaşılamadı"

7- Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: "Gazze halkı için durum umutsuz ve acil müdahale gerekli"

"Bu çaresizlik ve acil durum duygusunun, BM'nin Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi halinde anlamlı ve acil adımlar atabileceği fikriyle birleştirilmesini istiyoruz"

8- Define ararken orman yangınına neden olan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Bornova ilçesinde 10 Mayıs'ta kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "olası kastla orman yakma" suçlarından cezalandırılmaları istendi

İddianamede, kaçak kazı yapılan alanın patlayıcı maddeyle patlatıldığı, yangının 7 bin 11 metrekarelik alanda etkili olduğu ve 3 bin 630 kızılçam ağacının zarar gördüğü belirtildi

9- Dünya "kahve keyfi" için 10 yılda 370 milyar dolar harcadı

2015-2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatına karşın, 360,3 milyar dolarlık kahve ihracatı gerçekleştirildi

En fazla ithalatı 69 milyar 227 milyon dolarla ABD, ihracatı ise 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya yaptı

Türkiye, son 10 yılda ithal kahve için 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar öderken, 354 milyon 568 bin dolarlık da ihracata imza attı

10- Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda 2 katına çıktı

Fon yatırımcısı sayısı yıllık yüzde 8,8 artış kaydederken, yılbaşından bu yana toplam yatırımcısı sayısındaki artış ise yüzde 2,45 olarak gerçekleşti

En çok fon yatırımcısı 1 milyon 269 bin 164 kişiyle İstanbul, 496 bin 344 kişiyle Ankara, 446 bin 4 kişiyle İzmir'de bulunuyor

11- Fenerbahçe, Avrupa'da 289. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, 288 maçta 114 galibiyet ve 113 yenilgi yaşadı

12- Gaziantep FK'nin tarihine geçen Maxim, Süper Lig'de olmaktan çok mutlu

Gaziantep FK'nin kaptanı Alexandru Maxim:

"Hangi stada giderseniz gidin taraftarların tutkusunu görüyorsunuz. Her takımda tutkulu taraftarlar var. Lig her sene daha ileri gidiyor ve gelişiyor. Kaliteli futbolcuların geldiği bir lig, o yüzden bu ligin parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum"

13- Antalyaspor, Süper Lig'de "ilk" peşinde

Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'u da yenmesi durumunda 30 sezonluk lig geçmişindeki en iyi başlangıcına ulaşacak

