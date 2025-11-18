ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklaması:

"KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları eş zamanlı olarak planlı takviminde yürütülüyor"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Türk boğazlarından 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 gemi geçiş yaptı"

"Ülkemiz, dünya deniz ticaretinin merkezi konumundaki yerini her gün güçlendiriyor"

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Küresel LNG ihracatı, kapasite artışıyla ocak-eylül döneminde yüzde 4,8 büyüdü

LNG ihracatı büyümesini ABD'de kapasite genişlemesi, Kanada ve Moritanya'nın ihracat piyasasına girişi destekledi

Küresel LNG ithalatı Avrupa'da artarken Asya'da geriledi

(Fuat Kabakcı/Ankara)

4- METROPOLDE KÖY HAYATI - İstanbul'un köy hayatı süren mahallelerinde stresten uzak organik yaşam

Megakentte kalabalığın hakim olduğu merkezin dışında kalan, Çekmeköy'e bağlı 850 nüfuslu Hüseyinli Mahallesi Muhtarı İlhan Kılınç:

"Buradaki temiz havadan etkilenip doğayla iç içe yaşamak isteyenler çok. Muhtar olmama rağmen bazen belediyeye falan gidiyorum ama bu trafik ve kalabalık çok sıkıcı oluyor"

Aileden gelen geleneği sürdürüp hayvancılık yapan Fatma Yılmaz:

"Markete de gidip bazı ihtiyaçlarımı alıyorum, yoğurt, tereyağı, yumurta, peynirimi kendim üretiyorum. Bahçemden de taze sebzelerimi karşılıyorum"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Doğuştan gelen kalp hastalığını yendi, anne olmanın hayalini kuruyor

Doğuştan kalbinde delik ve kas zayıflığı bulunan 25 yaşındaki Fatma Zehra Keleş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo yöntemiyle yapılan girişimsel tedavi sonucu sağlığına kavuştu

Keleş:

"Önceden umudum yoktu ama şu an hayalini kurabiliyorum, sağlıklı bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Oksijenimin düşük olması sebebiyle çocuk sahibi olma imkanım yoktu ama yapılan işlemden sonra oksijenim yükseldi"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye dental turizmde gözünü dünyanın zirvesine dikti

Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz:

"Türkiye, dünyada da birinci olmayı hedefliyor. Bu işin yurt içi hasılası 500 milyon dolara ulaştı. Tabii ki asıl hedefi 1 milyar dolar."

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Fatih Güler:

"Vatandaşların birliğin yayınladığı rehber tarifenin çok altında tedavi planlaması yapmak isteyenlere karşı dikkatli olması gerekir. Sponsorlu reklam veren, 'Bir alana bir bedava' veya 'implantta kampanya' diyen sağlık kuruluşlarından uzak durulması gerektiğini tavsiye ediyoruz"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7 - Jeomühendislik teknolojileri iklim kriziyle mücadelede yetersiz kalıyor

Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 18 önemli ürünün üretim bölgesinde 2036-2045 yılları projeksiyonuyla yapılan inceleme, teknolojik gelişmelerin iklim değişikliği etkilerine karşı yetersiz kaldığını gösteriyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir:

"Orta yoğunlukta stratosferik aerosol enjeksiyonunun, sıcaklık ve yağıştaki çoğu değişikliği dengeleyebileceği, hızla etki gösterebileceği, doğrudan uygulama maliyetlerinin düşük olabileceği ve doğrudan iklimsel etkilerinin geri döndürülebilir olduğu araştırmalarda ortaya konulmaktadır"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

8- Saraybosnalılar, savaşta para karşılığı yakınlarını öldüren "katillerin" bulunmasını istiyor

Bosna Hersek'in 3,5 yıla yakın kuşatma altında kalan başkenti Saraybosna'da havan toplarının yanı sıra keskin nişancıların de hedefi olan Saraybosnalılar, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışırken her adımda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

6 yaşındaki oğlu keskin nişancı ateşiyle ölen Fatima Popovac:

"6 yaşında bir çocuk kime ne yapmış olabilir? Eğlence için. Eğlence olsun diye birinin çocuğunu öldürmek, bunu hiçbir şekilde anlayamıyorum"

(İsmail Özdemir/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- GRAFİKLİ - Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın 9 ayında 484,5 milyar lira kar elde etti

Yılın 9 ayında en yüksek kar elde eden banka 113,7 milyar lira ile Ziraat Bankası olurken, Garanti BBVA 84 milyar lirayla ikinci, Türkiye İş Bankası 44 milyar lirayla üçüncü, VakıfBank 42 milyar lirayla dördüncü ve DenizBank 40,5 milyar lirayla beşinci oldu

Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar yılın 9 ayında 22,7 trilyon liraya çıkarken, sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı

(Ali Canberk Özbuğutu/Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Grafikli) ???????

10- Alman otomobil üreticileri BMW, Mercedes ve Volkswagen'in karları Trump ve Çin etkisiyle düşüyor

Almanya'nın tanınmış otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer:

"Alman üreticiler orta vadede, süper lüks stratejilerini biraz revize ettikleri ve gelecekte kompakt, üst orta ve alt orta sınıf otomobil segmentlerine de girecekleri için toparlanma şansları yüksek"

"ABD doymuş bir pazar. Gelecek Asya'da. Çin, Vietnam, Hindistan giderek güçlenecek. Yani otomobil sektöründe başarılı olmak istiyorsanız, gelecekte güçlü bir Asya bağınız olmalı"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

11- Ünlü dağcılar Hakkari'deki dağlarda 8 yeni tırmanış rotası oluşturdu

Doğa turizmiyle öne çıkan Hakkari'ye, Tunç Fındık ve Zorbey Aktuyun'un da aralarında bulunduğu profesyoneller tarafından açılan yeni rotalarla dünyanın dört bir yanından dağcının gelmesi bekleniyor

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu:

"Bu sene dağcılık camiasına 8 yeni rota kazandırdık. Son iki yıldır yoğun şekilde dağcılar, fotoğrafçılar, gezginler ve doğaseverler buradaki dağlara geliyor. Bu talep bölge ve ülke açısından çok önemli"

(Sayim Harmancı/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Esenler Erok spor Başantrenörü Ufuk Sarıca, başarı kıstaslarını açıkladı:

"Play-off ve Avrupa kupası hakkı elde etmek istiyoruz. Basketbol Süper Ligi'ne yeni çıkan bir takım olarak bunları yaparsak büyük başarı olur"

"(Pınar Karşıyaka'daki başarılar) Sistemi doğru kurup organizasyonumuzu yükseltirsek yapılmayacak işler değil. Biraz sabır lazım"

"Basketbol adamı ve bir Türk koçu olarak üzülüyorum. Bazen tüm maçta Türk oyuncular hiç süre almıyor. Umarım bunu artırırız"

"(A Milli Takım) Avrupa'da şampiyonluğu kaybettiğimiz için herkes üzgündü ama bence elde edilmiş güzel bir başarı. Birkaç ekleme ile en az 7-8 sene oraları götürecek bir kadromuz var"

(Emre Doğan / İstanbul) (Fotoğraflı / Görüntülü)

13- Milli tekvandocular, 2028 Olimpiyatları'nda madalyanın geleceğine inanıyor

Tekvando Kadın Milli Takımı Antrenörü Nur Tatar:

"Hedefimiz adım adım olimpiyat olacak. Ekibimizle ülkemize 2028'de olimpiyat madalyalarını getirip, bayrağımızı göklere çekeceğiz"

Milli tekvandocu Elif Sude Akgül:

"2028 Los Angeles'ta 49 kiloda en iyi kendimin olduğunu düşünüyorum ve bunun için mücadele ediyorum"

Milli sporcu Yiğithan Kılıç:

"Seneye Avrupa'da şampiyon olup, 4. kez büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hedefimiz 2028 olimpiyatları"

(Fatih Çakmak / Riyad) (Fotoğraflı / Görüntülü)

14- Dünya ve Türk halterinin unutulmaz ismi: Naim Süleymanoğlu

Bulgaristan'da 23 Ocak 1967'de doğan Türk ve dünya sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının üzerinden 8 yıl geçti

Dünya halterine ve spor tarihine adını altın harflerle yazdıran "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanırken 46 dünya rekoru kırdı

Türkiye'ye gelişini 1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulümlerin dünyaya duyurulması ve bitirilmesine yönelik bir girişim şeklinde açıklayan Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kırarak "Dünyanın en iyi haltercisi" seçildi ve 3 Ekim 1988'de Time dergisine kapak olan ilk Türk sporcu ünvanını kazandı

(Fatih Çakmak / Ankara (Grafikli)

