ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Eylül 2025

1- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Motorcu dostu bariyerler hayata kalkan oluyor

Motosiklet kazalarında riski en aza indirmek için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otokorkuluklara koruyucu ray sistemleri yerleştiriliyor ve bu yapılar "motorcu dostu bariyer" olarak biliniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ağustos sonu itibarıyla, 232 kilometre motosiklet koruyucu ray sistemi yapıldı. 2025 sonuna kadar 68 kilometre daha motosiklet koruyucu ray sistemi imalatı tamamlanacak ve böylece 300 kilometre uzunluğa ulaşılacak. İlerleyen yıllarda da motorcu dostu bariyerlere yönelik çalışmalar devam edecek"

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ilk üniteyi işletmeye almak için son virajda

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh:

"Birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının ardından işletmeye alma aşamasına geçeceğiz"

(Serkan Avci-Koray Kılıç/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek

Yeni Orta Vadeli Program'a göre elektronik yolla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim ve denetimini daha etkili sürdürmek üzere yapay zeka tabanlı yazılımla yeni denetim modeli oluşturulacak

Dijital ekonominin gelişimine destek olmak amacıyla içerik öne çıkarma, algoritmaların şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayan bir Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak

Yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarda yerli tedarik ekosistemi geliştirilerek yerelden tedarik artırılacak, bu konuda Avrupa Birliği ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Dijitaldeki kayıt dışılık geliştirilecek uygulamalarla tespit edilecek

Yeni Orta Vadeli Program döneminde yapay zekadan yararlanılarak vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi, mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu, bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryoları aracılığıyla geliştirilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri

Rengini lahor ağacının kökünden elde edilen boyadan alan badem şekerinin mavi rengi, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'de kullanıldı

Mardin'de badem şekeri üreten şirketin gıda mühendisi Sevgi Yurt:

"Mavi badem şekeri sadece bir tatlı değil aynı zamanda Mardin'in kültürünü, misafirperverliğini ve köklü geleneğini yansıtan bir değer. Bugün bu değer, Türkiye'nin geleceğini temsil eden Togg'un üzerinde yaşıyor. Bu, bizleri oldukça gururlandırıyor"

(Halil İbrahim Sincar/Mardin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2014'ten itibaren uygulanan program kapsamında devlet koruması altındaki çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor

Rehabilitasyon sürecine alınan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş bir danışmanın atandığı programda çocukların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden kaynaklanan örselenme veya davranış bozukluklarının azaltılması sağlanıyor

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

7- Yaban hayvanlarının şehre inişini engellemek için ekolojik koridor önerisi

WWF-Türkiye Biyoçeşitlilik Kıdemli Uzmanı ve Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü:

"Yaban hayvanlarının habitatlarını tahrip edip, bölüp parçalıyoruz"

"Eğer bu yaşam alanları arasında ekolojik koridorlar oluşturursak hayvanlara bu koridorlardan farklı yaşam alanlarına ulaşma imkanı sağlamış oluruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kök hücre nakliyle lenfomayı yenen üniversiteli Berna okula dönmeye hazırlanıyor

Lenfoma hastası Berna Şeyda Arslan:

"Her şeye baştan başlayacağım, mutluyum, heyecanlıyım okul için"

"Başlarda çok kötü hissettim, Çok zor geldi ama hastalığı benimsedim ve bu şekilde daha kolay geçti süreç"

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Gökhan Özgür

"Genelde erişkinlerde istatistiki bir oran vermek gerekirse biz, 5 yıllık bir sağ kalım oranı verebiliyoruz bilimsel veri olarak"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı

İstanbul'daki hastanede randevu sırası beklerken boğazına yediği poğaçanın parçası kaçan 71 yaşındaki hastanın kurtarılma anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi

İstanbul

10- Araç kiralamada temmuz ve ağustosta yüksek talep görüldü

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün:

"Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz"

"Müşteri tercihlerinde kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı bir yoğunluk yaşandı ve geçtiğimiz yıla göre kısa dönem kiralamada büyüme yaşandı"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

11- Emtia piyasaları Fed'e odaklandı

Altının ons fiyatı 3 bin 674,48 dolara çıkarak zirvesini tazelerken haftayı yüzde 3 bin 643 dolarda tamamladı

Goldman Sachs, Amerika'daki arz artışlarının Rusya'nın not indirimi ve küresel talep görünümündeki artıştan daha ağır basması nedeniyle 2026'da petrol fazlası öngördü

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Çift yumurta ikizi okçular, milli forma için hedefi 12'den vurmak istiyor

Hobi olarak başladıkları okçulukta şampiyonluklar elde eden çift yumurta ikizi kardeşler Lara ve Cem, milli formayı giymek için oklarını çekiyor

Lara Günal:

"İkizimle okçuluğa başladığımızda hobi olarak yapacağımızı düşünmüştük, asla bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Hedefimiz milli takıma girmek"

Cem Günal:

"Hem takım arkadaşım hem de ikizim, onunla bir arada olmak güzel"

(Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

