ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- İskeçe'nin yeni Müftüsü Mustafa Trampa, hedeflerini anlattı:

"Türkçe eğitime ciddi anlamda darbe vuruldu. Gittikçe Türkçe ders saatleri kısaltıldı"

"Haklılığımızı her yerde anlatmaya çalışacağız"

(Ayhan Mehmet/İskeçe) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lityumda bir yılda yüzde 355 artan fiyatlar, elektrikli araçların büyüme hızını yavaşlatabilir

Lityumun ton başı fiyatı 31 Ağustos 2021'deki 13 bin 154 dolar seviyesinden, 31 Ağustos 2022'de ton başı 59 bin 928 dolara yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Analisti Tae-Yoon Kim:

"Yeni tedarik kapasitesi oluştukça fiyatlar biraz da olsa düşüş gösterecektir. Bu nedenle maden tarafından ziyade işleme ve rafineri tarafında tedarik açısından daha fazla baskı var"

"Elektrikli araç satışları artmaya devam eder ama yüksek fiyatlar, satışların büyüme hızını sekteye uğratabilir"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Grafikli)

3- Antalya farklı mimarideki otelleriyle de turist çekiyor

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya uçak, gemi, saray, şato gibi inşa edilen tesisleriyle de turizmde öne çıkıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Farklı konseptteki tesisler kentin turizmine, tanıtımına önemli ölçüde değer katıyor"

(Bekir Bektaş-Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Batı Trakya Türklerine yönelik ayrımcılık bitmiyor

Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu:

"(Batı Trakyalı 16 yaşındaki Türk gencini, 26 Ağustos'ta 20 Yunan'ın darbetmesiyle ilgili) Saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk, bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' ifadesi saldırganların bilinçaltındaki düşüncelerini gözler önüne seriyor"

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu: "Türk olduğumuzu söylüyoruz ancak Yunanistan, Batı Trakya'da Türk azınlığın varlığını inkar ediyor. Ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız"

Gümülcineli kız lise öğrencisi: "Okulda arkadaşlarımla Türkçe konuşurken, Yunanlar 'Burası Türkiye değil. Türkçe konuşmak istiyorsan Türkiye'ye git' diye tepki gösterdi"

(Ayhan Mehmet/Gümülcine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli motokrosçu Irmak Yıldırım'ın hedefi Avrupa'da madalya:

"Hedefim ilk etapta Türkiye şampiyonu olmak. En büyük hayalimse Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e girerek ülkeme madalya ile dönmek"

"Ülkemizde yeteri kadar parkur yok. Futbola, basketbola, voleybola gösterilen özenin bize de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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