ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Togg en çok satılan otomobiller listesinde zirveye oynuyor

Yılın 7 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sırada Renault Clio yer alırken, Togg elektrikli araç pazarının yanında bu kulvarda da liderliği zorluyor

Geçen yılın temmuz ayında Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalayan BYD'nin, model bazında Seal U satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 38 kat artış kaydetti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

2- İstanbul'da LGS'de şampiyonların tercih ettiği liseler belli oldu

Bu yıl İstanbul'da 500 tam puanla öğrenci kabul eden liseler Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesinin Almanca ve İngilizce hazırlık programları, Beyoğlu Galatasaray Lisesi ve Fatih İstanbul Erkek Lisesi oldu

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, en yüksek puanla tercih edilen imam hatip lisesi olarak listede yer aldı

En yüksek puanla öğrenci alan liseler arasında 17. sırada yer alan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı, ilk 20'ye giren tek mesleki ve teknik lise oldu

(Mikail Bıyıklı/İstanbul)

3- İspanya'ya tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

İspanya merkezli banka Banco Sabadell'in İstanbul Temsilcilik Ofisi Baş Temsilcisi Vicente Balbin:

"İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik bir ortak olmayı sürdürüyor ve bu olumlu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Grafikli)

4- İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasından en çok faydalanan ilçe yüzde 22 ile Bahçelievler oldu

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara finansman desteği sağlanan kampanyadan, 2024'ten bu yana İstanbul'da 3 bin 738'i Bahçelievler ilçesinden olmak üzere 17 bin 246 daire ve iş yeri sahibi faydalandı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır:

"Böyle devam ederse önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Bahçelievler'de sıkıntılı binamızın kalmayacağını düşünüyorum. 2024'te yaklaşık 400 yıkım olmuş. 2025'te temmuz dahil 400 oldu. Yıl sonu 700 ile 1000 arası yıkım olacak"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Görüntülü)

5- Rus uzmanlara göre, Putin-Trump zirvesinde Ukrayna'da barışın yol haritası ortaya çıkacak

Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov:

"Krizin çözümüne ilişkin senaryo veya yol haritası ortaya çıkabilir ancak ateşkes anlaşması sağlanmaz"

Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova:

"Ateşkes parametreleri üzerinde uzlaşıya varılabilir. İlk önce şehirlere yönelik saldırılarla ilgili havada ateşkes sağlanabilir. Bir süre sonra Donbas'taki temas hattında çatışmalar durdurulabilir"

(Dmitri Chirciu/Moskova)

6- Hollandalı eski bakan, Gazze'deki sivilleri korumak için BM'nin 'Barış için Birleşme' mekanizmasını önerdi

Eski Hollanda Savunma Bakanı Joris Voorhoeve:

"Zepa ve Srebrenitsa'yı da kurtarmak için de bu tür adımlar çok daha erken atılmalıydı"

"Son dakikalarda bile harekete geçersek Gazze Şeridi'ndeki birçok insan kurtarılabilir"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

7- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 256. randevusunda

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın St. Patrick's ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 255 müsabakada 96 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

8- PORTRE - Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba

Siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba, ölümünün 11. yıllında anılıyor

Futbolcu olarak genç yaşında kapısından girdiği Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yapan Seba, görev aldığı sürede taraftarına 22 kupa sevinci yaşattı

Süleyman Seba başkanlığında ligde üst üste 3 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah-beyazlı futbol takımı, aynı dönemde namağlup şampiyonluk yaşayarak da ayrı bir rekorun sahibi oldu

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Grafikli)

9- Şampiyonlar Ligi yolundaki ABB FOMGET, Birleşmiş Milletler gibi

Başkent temsilcisi kadın futbol takımının kadrosunda 4 farklı kıta 14 ülkeden futbolcu bulunuyor

Ukrayna'nın 3 futbolcuyla temsil edildiği başkent temsilcisinin kadrosunda Brezilya'dan 2, İspanya, Kosova, İsveç, ABD, Nijerya, Sırbistan, Meksika, Slovenya, Gana, Güney Afrika, Karadağ ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor

Takımın en genç yabancı oyuncusu 23 yaşındaki Kosovalı Blerta Smaili, en tecrübelisi ise 37 yaşındaki Slovenyalı Mateja Zver

ABB FOMGET Kulüp Başkanı Yalçın Demirkol:

"İyi yabancı oyuncular ve güçlü yerli isimlerle hem tecrübeyi hem de enerjiyi harmanlayan bir yapı kurduk. Bizim için başarı rastlantı değil planlı, vizyoner ve inançla yapılan çalışmaların karşılığıdır"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı / Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.