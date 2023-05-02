Özel gereksinimli 34 kişi, YHT heyecanı yaşadı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde düzenlenen 'Hayat Senin Projesi' kapsamında, 'Elimi Tut ve Benimle Yürü' etkinliği gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde düzenlenen 'Hayat Senin Projesi' kapsamında, 'Elimi Tut ve Benimle Yürü' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, devlet koruması altında olan ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören özel gereksinimli 34 kişilik grup, Ankara'dan YHT ile İzmet'e gitti.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ve Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, ilk kez YHT heyecanı yaşayan grubu Ankara YHT Garı'ndan uğurladı. TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmalarıyla ilgili çalışmaların içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD ailesi olarak ulaşımda erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik anlamında gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse de bunların uygulama çalışmalarının tamamını önemsiyoruz. Kurumumuzda da 350'nin üzerinde özel gereksinimli personelimiz çalışıyor. Yeni gar ve istasyonlarımızı da erişilebilirliği dikkate alarak planlıyoruz ve mevcut gar ve istasyonlarımızı da özel gereksinimli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını düşünerek şekillendiriyoruz" dedi.

Hızlı trenlerin Türkiye'nin yeni yüzü olduğunu ifade eden Pezük, ilk defa hızlı trenle seyahat edecek özel gereksinimli vatandaşların heyecanını ve mutluluğunu paylaştıklarını söyledi. (DHA)