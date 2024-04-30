CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredat taslağını reddetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni müfredat taslağına ilişkin, "Ortak akıl olmadan milli eğitim olmaz. Bilimsel eğitim olmadan milli eğitimde başarı olmaz. Çağdaş, laik, bilimsel eğitimden uzaklaşınca kalkınma olmaz, zenginleşme olmaz. O yüzden bu müfredatı reddediyoruz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de tüm insanlığın yüreklerini sızlatan katliamlara Batı üniversitelerinden tepki yükseldiğini; bu tepkiler şiddetle bastırıldığında ise son derece utanç verici görüntüler ortaya çıktığını belirtti.

Özgür Özel, "Öğrencilerimizi Boğaziçi ve ODTÜ'de kriminalize eden, gözaltı yapan, tutuklayan zihniyetin, Amerika'daki eylemleri övmesi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. ODTÜ'deki Devrim Stadı'na o silinemez 'devrim' yazısını yazan, Filistin davasında hepimizin önderi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır. Filistin meselesinde Amerika'ya demokratlık taslayıp, Boğaziçi'nde, ODTÜ'de despot kesilmenin izahı yoktur." ifadesini kullandı.

Atanamayan öğretmenlerin yanında olduklarını bildiren Özel, "Atanamayan öğretmen yoktur, bu iktidar tarafından atanmayan öğretmen vardır." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının 85 bin ücretli öğretmen çalıştırdığını, bir yandan da öğretmenlerin 85 bin atama beklediğini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan, söz verdi, mülakat kaldırılacak, kaldırmıyorlar. Milli Eğitim Bakanı 'mülakat gibi mülakat yapacağız' diyor. Siz seçimde bu milletten bunu diyerek oy almadınız; 'mülakatı kaldıracağız' diyerek oy aldınız. Şimdi mülakatı kaldırmamak, seçmeni kandırmanın itirafından başka bir şey değildir. Bundan 22-23 yıl önce rahmetli Ecevit'e, '68 bin atanmamış öğretmen var. Niye atamıyorsun? Madem atamayacaksın neden okutuyorsun.' diyen Erdoğan, bugün itibariyle 1 milyon öğretmeni okutmuş ve atamamıştır. Rahmetli'nin, manevi huzurunda o hesabı şimdi size soruyoruz. Madem atamayacaksınız, niye okuttunuz kardeşim?"

"Her gelen reform yapıyor"

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) avukatların sorunlarını dile getirdiği "Büyük Savunma Mitingi"ne değinen Özel, "Biz savunma hakkının en kıymetli insan haklarından biri olduğunu, adalet arayan her yurttaşımızın gece gündüz imdadına koşan bu önemli mesleğin mensuplarının sorunlarının takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, tüm avukatlara, tüm hukukçulara CHP Grubu adına dayanışma duygularımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni müfredat taslağını eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Kültür Bakanından sonra en çok değiştirilen bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Yazboz tahtası. Her gelen reform yapıyor. Bu milli eğitimi reforma muhtaç hale getireni kim atadı? Aynı kişi atadı. Kindar bir nesil yetiştirelim, değerleri bizim gibi olsun, bize bağlı olsun, potansiyel seçmen olsun bakış açısı, eğitimci bakış açısı değil.

AK Parti'ye oy vermiş seçmenlere sesleniyorum: Bir an için geçen mayısta seçimi AK Parti'nin, Tayyip Bey'in değil de Cumhuriyet Halk Partisinin, Kemal Bey'in kazandığını düşünelim. ve bugün Cumhuriyet Halk Partisinin, hepimizin evlatlarının okuyacağı müfredatın adını kendi partisinin sloganı olarak koyduğunu düşünelim. Ne hissedersiniz? Türkiye Yüzyılı, AK Parti'nin seçim kampanyasının sloganıdır.

Bir yerde mutabakat olacaksa önce eğitimde olacak. Almanya'yı dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri yapan, eğitimdeki milli mutabakattır. Senin çocuğun okuduğunu anlamıyorsa, senin çocuğun hesapta, kitapta, PISA'da sondan ikinciyse kusur çocukta değil, kusur senin seçtiğin kafada, milli eğitimi bir partinin propagandası yapan, bir partinin gençleri devşirmek için aracı olarak gören anlayıştadır.

Ortak akıl olmadan milli eğitim olmaz. Bilimsel eğitim olmadan milli eğitimde başarı olmaz. Çağdaş, laik, bilimsel eğitimden uzaklaşınca kalkınma olmaz, zenginleşme olmaz. O yüzden bu müfredatı reddediyoruz."

"İsrafın sebebi olanlar, israfı durduramazlar"

Emekli astsubayların sorunlarının farkında olduklarını dile getiren Özgür Özel, astsubay emeklileriyle ilgili bir kanun tekliflerinin olacağını ve yasalaşması için mücadele edeceklerini söyledi.

Astsubay yetiştiren okulların lisans düzeyine çıkarılmasını da öngören kanun teklifinin Mecliste görüşülmesini sağlayacaklarını ifade eden Özel, "Kim kabul edecek, kim etmeyecek göreceğiz. Çıkıp da Milliyetçi Hareket Partisinin sıralarından 'Biz uzman çavuşu severiz. Astsubayı koruruz. Ordumuzun arkasındayız.' diyenlerin o kanun teklifinde oylarını göreceğiz." dedi.

Partisince hazırlanan tasarruf genelgesine değinen Özel, şöyle devam etti:

"İsrafın sebebi ve kaynağı olanlar, israfı durduramazlar. 'İtibardan tasarruf olmaz' deyip saraylarda yaşayanlar, dünyanın en büyük uçaklarına binenler, milleti kemer sıkmaya, kamuyu tasarruf etmeye ikna edemezler. CHP olarak, kendi genelgemize de uyarız, yayınlanacak kamu genelgesine de uyarız. Çünkü CHP olarak israftan, haramdan ve yalandan çok korkarız. Bizler, 31 Mart akşamından bu yana Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla davranmaya çalışıyoruz. Ülkemizde sadece vatandaşın menfaatine hizmet eden yeni bir siyaset anlayışının hakimiyeti için gayret sarf ediyor ve mücadele veriyoruz."

"İşçilerin, işsizlerin, emeklilerin, atanmayan öğretmelerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli astsubayların, alın terini toprağa döken çiftçilerin, umudunu kaybetmiş gençlerin, gözü yaşlı annelerin umudu, yok sayılanların, hor görülenlerin ve hakkını nerede arayacağını bilemeyenlerin bir tane dostu vardır, CHP'dir." diyen Özel, vatandaşın menfaatinden yana, cesur siyasete devam edeceklerini söyledi.

(Bitti)