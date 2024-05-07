Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Meselesini Görüştü

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan istihbarat başkanlarının, Özbekistan'ın Fergana şehrinde, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır meselesini görüştüğü bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Abdusalam Azizov, Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçibek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un, Fergana'da 6 Mayıs'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede terörle mücadele, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç, kaçakçılık ve sınır ötesi tehditler gibi çeşitli alanlarda işbirliği durumunun ve beklentilerin konuşulduğu ifade edildi.

Görüşmede, bölgesel güvenliği ilgilendiren konuların "açık ve güvenilir şekilde" ele alındığı vurgulanan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır meselesinin de görüşüldüğü bildirildi.

Kırgız-Tacik sınırının belirlenmesi ve Özbek-Kırgız devlet sınırlarının çizilmesi süreçlerinin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, Kırgız-Tacik sınır belirleme heyetlerine, sınır konusunda ikili anlaşmanın hazırlanması ve imzaya sunulması talimatı verildiği kaydedildi.

Kırgız-Tacik sınır belirleme heyetleri, iki ülke arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden kısmı üzerinde uzlaşma sağlamıştı.