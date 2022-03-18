Özbekistan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümleri kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'ndaki program, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Abdülkadir Avcı, Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca ile diğer büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bekar, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın ay-yıldızlı al bayrak gibi milli varlığın en yüksek ve en mukaddes timsali olduğunu, kahraman Türk ordusuna ithaf edilen İstiklal Marşı'nın kaleme alındığı milli mücadele yıllarının içinde bulunduğu şartları ve ruhu en iyi şekilde yansıttığını belirtti.

İstiklal Marşı'nda vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet gibi mukaddes sayılan kavramların İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en zarif ifadesini bulduğunu, bu bakımdan İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeyi ve Türk milletini tanımlayan bir metin olduğunu vurgulayan Bekar, şöyle devam etti:

"Türk tarihinde bir kırılma noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ile birlikte Türk milletinin her ne kadar üzerine gelen güçler büyük olsa da zamanın en modern teknolojileriyle donanmış silahlı kuvvetleri üzerimize gelse de Türk milletinin azminin, kahramanlığının, vatanını savunma iradesinin kırılamayacağının en güzel örneğidir. Çanakkale zaferini mümkün kılan o kahramanlık ruhu ve ülkü birliği sayesinde milletimiz ileriki yıllarda İstiklal Savaşı'nı yürütmüş ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Çanakkale zaferi Türk milletinin uyanışında bir dönüm noktası olmuştur."

Eğitim Müşaviri Eyyüpkoca da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesinin önemli iki olayını anmak üzere toplandıklarını dile getirerek, bu iki önemli günün anlam ve önemini anlattı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve şarkılar söylediği törende, okulun mehter takımının gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.