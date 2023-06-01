Otomobille çarpışan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ(İHA) – Denizli'den Uşak istikametine motosikletle giden 70 yaşındaki sürücü, otomobille çarpışması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı üzerinde Uşak istikametine seyir halinde olan 70 yaşındaki Nail Çelik idaresindeki 20 APR 070 plakalı motosiklet ile Mustafa B.'nin kullandığı 46 AEN 957 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Çelik'e yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 70 Yaşındaki Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. - DENİZLİ