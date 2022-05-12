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Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. O sırada durakta kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal Baran (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kaldırıma çarpıp, otobüs durağına daldı. O sırada kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, yaralanan sürücü ise kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Haberler

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