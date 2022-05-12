Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. O sırada durakta kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal Baran (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kaldırıma çarpıp, otobüs durağına daldı. O sırada kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, yaralanan sürücü ise kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.