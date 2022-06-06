Osmaniye'de saman yüklü kamyonette yangın çıktı - Haberler

Osmaniye'de saman yüklü kamyonette yangın çıktı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halinde alev alan saman yüklü kamyonette hasar oluştu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halinde alev alan saman yüklü kamyonette hasar oluştu.
Mehmet A'nın kullandığı 80 ABZ 364 plakalı saman yüklü kamyonet, Kırcaali Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Araçtan ayrılan sürücü ile vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kamyonette hasara sebep olan yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel