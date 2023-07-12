Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınına ekipleri müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Kadirli ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Osmaniye'de orman yangını

Ekipler müdahaleye başladı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınına ekipleri müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden yöre sakinleri durumu bildirmesi üzerine öncelikli Kadirli Orman İşletme ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplere havadan helikopterle destek de verildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.