Osmaniye'de köylüler su sorunuyla mücadele ediyor

Osmaniye'nin merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde köylülerin sorunlarını dinleyen CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Tarlalarını su olmadığı için ekip biçemeyen köylülerimiz, kullanmadıkları suyun parasını DSİ'ye kat be kat ödemekten şikayetçi. 2019'dan beri köylülerimiz mağdur ediliyor, DSİ pompalarından su gelmiyor" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde, köylülerin sorunlarını tarlalarına giderek dinledi. Köylüler, DSİ'ye olmayan suyun parasını ödemekten yakındı. Köylüler evrak sorunları nedeniyle sulama desteğinden yararlanamadıklarını da ifade etti. Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Osmaniye merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde, tarlalarını su olmadığı için ekip biçemeyen köylülerimiz, kullanmadıkları suyun parasını DSİ'ye kat be kat ödemekten şikayetçi. Zaten mazot, gübre gibi ciddi giderleri olan, her geçen gün yapılan zamların altında ezilen köylülerimiz, bunca dertleri yetmezmiş gibi bir de akmayan suyun parasını ödüyorlar. 2019'dan bu yana son 4 yıldır, Osmaniye köylüsü devletin sulama desteği sözü vermiş olmasına rağmen destek değil köstek olduğunu söylemekte. Ayrıca, köylülerimiz, 20 yıldan bu yana merkez köy olmalarına rağmen, su altyapısı konusunda hiçbir adım atılmadığını da söylemekteler. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya soruyorum: "Yıllardır su getiremediğiniz köylerin köylülerine yaptığınız zulüm ne zaman son bulacaktır? 20 yıldır su altyapısını yapamadığınız köylerimize ne zaman su getirmeyi planlıyorsunuz? Ayrıca, üretim yapan köylülerimizin önündeki bürokratik engelleri kaldırmak için adım atacak mısınız?"

Kaya, seçimlerden önce köylüye yüzde 50 sulama desteği sözü verildiğini de hatırlatarak "Ancak, üretmesine rağmen evrak eksiği olan köylülerimize bu desteğin sağlanmadığını, evrakı olup da üretim yapmayan köylülere ise bu desteğin verildiğini, köylülerimiz arasında bir adaletsizlik olduğunu öğreniyoruz. Sahada üretim yapan köylülerimizin sulama desteklerinin yapılması ve mağdur edilmemesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı'na da çağrıda bulunuyoruz" dedi.