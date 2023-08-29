Osmaniye'de 19 ayrı operasyonda 21 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 19 ayrı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21-28 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3,59 gram fubinica, 212 kilo 200 gram skunk, 64,25 gram metamfetamin, 140,54 gram bonzai, 5,52 gram eroin, 34 bin 400 TL ve 2 bin 500 dolar, 29,33 gram toz esrar, 424,86 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE