Ortaköy Çevre Yolu Hizmete Açıldı... Bakan Uraloğlu: "17 Dakikalık Ulaşım Süresini 10 Dakikaya Düşürdük"

(AKSARAY) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi çevre yolunun açılış töreninde; "18,2 kilometrelik kesim sayesinde güzergahın bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük. Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Aksaray'ın Anadolu'nun tam kalbinde yer alan bereketli ovaları, Tuz Gölü'nün eşsiz beyazlığı, Ihlara Vadisi'nin derin tarih kokan kanyonları ve Sultanhanı'nın asırlık kervansaraylarıyla medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya olduğunu belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Ortaköy ise bu kadim ilimizin 'yeşil ilçesi' olarak anılan, elma bahçeleriyle, üzüm bağlarıyla, bereketli tarım arazileriyle ve Ihlara'ya uzanan doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla dikkat çeken tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı bir ilçemizdir. Aksaray'ın merkezi konumu, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişim noktası olması, Ortaköy'ü de stratejik bir geçiş noktası haline getirmiştir. İlçemizin üzerindeki ağır taşıt trafiği artmış, tarım ve hayvancılık ürünleriyle sanayi mamullerinin daha hızlı ve güvenli taşınması ihtiyacı daha belirgin hale gelmiştir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem Aksaray'ın hem de Ortaköy'ün ekonomik, tarımsal ve turistik potansiyelini çok daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, " Aksaray'ın bereketini, ovasının verimini, tarihi değerlerini ve doğal güzelliğini Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle; her zamanki gibi yaparsa AK Parti yapar diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı"

2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu vesileyle, bu büyük başarıyı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle önümüzdeki cuma günü gerçekleştireceğimiz 'Bölünmüş Yolda 30 Bin Kilometre Lansmanı' ile taçlandıracağımızın müjdesini buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum. Sizleri de bu gurur dolu ana ortak olmaya, bu tarihi lansmana davet ediyorum" dedi.

Uraloğlu, İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişiminde yer alan merkezi konumuyla, bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olan Aksaray'ın; Ankara, Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinde önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, "Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu" diye konuştu.

"Bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük"

Aksaray'dan başlayıp Ortaköy ilçesinin doğusundan geçerek Kırşehir istikametine bağlanan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olan Aksaray-Ortaköy Devlet Yolu'nu; 46,3 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ve şimdi sizlerle birlikte bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 km uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yolu ile çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 km olmak üzere toplam 18,2 km'lik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kesimi tamamlayarak; Ortaköy ilçe merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına aldık, merkezdeki trafik yoğunluğunu ve araçların dur-kalk yapmasını büyük ölçüde ortadan kaldırdık, özellikle tarım ürünleri, hayvancılık taşımacılığı ve sanayi yüklerinin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hareket etmesini sağladık. Bu 18,2 km'lik kesim sayesinde güzergahın bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük."

"Yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf"

Bakan Uraloğlu, zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını belirterek "Karbon emisyonu ise 1.961 ton azaltarak Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına önemli bir katkı sunacağız. Ayrıca söz konusu yolumuzdaki tüm çalışmaları tamamladığımızda Aksaray'dan Ankara-Niğde Otoyolu'na yeni bir bölünmüş yol bağlantısı da sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Aksaray'a yaklaşık 46 milyar 129 milyon lira yatırım"

Aksaray'ın, hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehiriçi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, "Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Aksaray'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 46 milyar 129 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 17 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 325 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 7 kilometreden 462 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik" açıklamasında bulundu.

"Ankara-Niğde Otoyolumuzu açıldığı tarihten bu yana yaklaşık 39 milyon araç kullandı"

Nevşehir, Konya, Niğde ve Ankara'ya bölünmüş yollar ile bağladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu ile Aksaray'ı hem otoyol konforuyla tanıştırdık hem de Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğundaki kesintisiz otoyol bağlantısına entegre ederek lojistik merkez olma özelliğini güçlendirdik. Ankara Niğde Otoyolumuzu açıldığı tarihten bu yana da yaklaşık 39 milyon araç kullandı" dedi.

Demiryolu çalışmaları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "İhale çalışmalarını sürdürdüğümüz Aksaray – Ulukışla – Yenice Hızlı Tren Hattımızın toplam uzunluğu 192 kilometredir. Bu hattın ilk etabı kapsamında, 86 kilometrelik Ulukışla – Yenice kesiminin 51 kilometresinin yapım ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kalan 141 kilometrelik kısmın yapım ihalelerini de geçtiğimiz 2 gün içinde iki ayrı kesim halinde gerçekleştirdik. Bu hattımız; yapımı devam eden Mersin – Adana – Osmaniye – Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak" açıklamasında bulundu.

Açılışını yaptıkları Ortaköy Çevre Yolu'nun ise sadece bir ulaşım projesi değil; aynı zamanda bereketli ovalarda üretilen; elma, üzüm, hububat ve hayvancılık ürünlerinin daha hızlı pazarlara ulaşması, Ihlara Vadisi'ne ve Ziga Kaplıcaları'na giden yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu seyahat etmesi, ilçenin ticaret ve turizm potansiyelinin çok daha yukarılara taşınması anlamına geldiğini söyleye Bakan Uraloğlu, "İnşallah güzergahın kalan kesimleri de en kısa sürede tamamlayarak Aksaray-Ortaköy-Kırşehir hattını baştan sona modern, güvenli ve yüksek standartlı bir bölünmüş yol haline getireceğiz" dedi.