Ortahisar Belediyesince personele ilk yardım kursu verildi

Ortahisar Belediyesince personele yönelik düzenlenen ilk yardım kursu tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Bölümü işbirliğiyle düzenlenen ilk yardım kursunu başarıyla tamamlayan belediye personeline, kurs bitirme belgelerinin takdim edildiği belirtildi.

Belediyede düzenlenen 18 saatlik kurs eğitimini başarıyla tamamlayan 60 personele kurs bitirme belgelerinin Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından takdim edildiği vurgulanan açıklamada, eğitimi veren Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görevli hemşire Remziye Düzcan'a da plaket takdim edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, ilk yardımın, trafik kazaları, iş kazaları ve ani gelişen sağlık problemlerindeki hayati önemine dikkati çekti.

Genç, ilk yardımın, her koşulda hayat kurtardığına işaret ederek, "Hayatımızın herhangi bir zaman diliminde hem kendimiz hem de başkaları için ilk yardım müdahalesine ihtiyaç duyabiliriz. Bu konuda eğitim almış, bilinçli olarak yapılan ilkyardım müdahalesinin her zaman için hayati bir rolü vardır." ifadesini kullandı.

Belediye personelinin de bu eğitimi almasını önemsediklerini aktaran Genç, "İnsanları hayata döndürecek böylesine önemli bir kursa katılıp başarıyla tamamladıkları için de ayrıca da kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum, tebriklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.