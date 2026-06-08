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Albüm: Ortadoğu'da On Milyonlarca Kişi Ciddi Gıda Kıtlığıyla Karşı Karşıya

Albüm: Ortadoğu'da On Milyonlarca Kişi Ciddi Gıda Kıtlığıyla Karşı Karşıya
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Ortadoğu'da savaş, ekonomik çöküş ve yerinden edilmeler nedeniyle Yemen, Suriye, Gazze ve Sudan'da milyonlarca insan akut gıda güvensizliği yaşıyor. BM, acil yardım çağrısında bulundu.

KAHİRE, 8 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'da savaşlar, ekonomik çöküş ve toplu yerinden edilmeler yerel gıda üretimini ve tedarik zincirlerini sekteye uğratmaya devam ederken, on milyonlarca insan akut gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Dünya Gıda Güvenliği Günü'nde açıklanan son verilere göre Yemen'de 18 milyondan fazla, Suriye'de ise yaklaşık 13,3 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşıyor. Gazze'de gıda sisteminin çökmesi sonucu nüfusun yaklaşık yüzde 77'si yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya bulunurken, Sudan ise dünyanın en büyük açlık ve ülke içinde yerinden edilme krizlerinden biriyle mücadele ediyor.

Kıtlığın önlenmesi için insani yardım fonlarının artırılması ve insani erişimin engellenmemesi yönünde defalarca çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler, acil adım atılmadığı takdirde bölgede milyonlarca kişinin daha ağır bir açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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