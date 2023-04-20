Ordu Spor Lisesi'ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile Ordu Spor Lisesi'nin adı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.