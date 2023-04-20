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Ordu Spor Lisesi'ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

Ordu Spor Lisesi'ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

Güncel Haberler

AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile Ordu Spor Lisesi'nin adı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile Ordu Spor Lisesi'nin adı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

Geçen 17 Nisan'da Ünye ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Durmuş Zor'un talebi sonrası Ordu Spor Lisesi'nin adının değiştirilmesine yönelik çalışma başlattı. Bakan Özer'in talimatıyla Altınordu ilçesinde hizmet veren Ordu Spor Lisesi'nin adı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.İsim değişikliğinin ardından okulun yen isminin tabelası asıldı.


Seçim Sonuçları

Ordu Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu Ziya Selçuk Spor Ordu Güncel Haberler

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