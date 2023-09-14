ORDU-PROF. DR. AZİZ EKŞİ DÜNYANIN DEMOKRASİ NOTU 5.50'DEN 5.29'A DÜŞTÜ

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde ' Dünya Demokrasi Formu' başladı. Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, '2006 yılında dünyanın demokrasi notu 5.50 iken, 2022 yılında 5.29'a düştü. Büyük bir düşme var. Aynı şekilde kendisini özgür hisseden insanlar dünya ölçeğinde yüzde 46'lardan yüzde 20'lere düşmüş. Dolayısı ile dünyadaki bu kötü gelişmelerin demokrasinin gerilemesi ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Mesudiye Kurultayı kapsamında, ' Dünya Demokrasi Formu' düzenlendi. İlçedeki Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen forma, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mesudiye Kaymakamı Bahri Gökalp, Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, 25'inci dönem İstanbul Milletvekili ve Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu Üyesi Oktay Ekşi ile yurtiçinden ve yurtdışından akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen forumda; günümüz dünyasında demokrasi, insani gelişme, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel sorunların masaya yatırıldı. 3 gün sürecek olan forumda 31'i Türkiye'den, 8'i yurtdışından olmak üzere toplam 39 konuşmacı görüşlerini dile getirecek. Formda yapılan konuşmalar daha sonra kitap haline getirilerek, kamuoyunun bilgisine sunulacak.

'DOĞRUDAN DEMOKRASİ YOLU İLE YEREL KALKINMA ÇABASI'

MEGEV Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, forum öncesinde DHA'ya yaptığı açıklamada, Mesudiye Kurultayı'nın ilk kez yöre halkı tarafından 1991 yılında düzenlenmeye başladığını söyledi. Herkese açık olan kurultayda her katılımcısının söz ve oy hakkı olduğunu belirten Ekşi, 'Mesudiye, Ordu'nun ve Anadolu'nun küçük bir ilçesi. Toprağı verimli değil. O neden ile 1960'lı yıllardan itibaren göç vermeye başlamış. İnsanlar İstanbul'da, Ankara'da ekmeğini aramaya başlamış. Fakat yöreyi unutmamışlar. Topraklarına, evlerine sahip çıkmak istemişler ve 1991 yılında bir araya gelerek yörenin geleceğini değerlendirmişler. O toplantıda her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü toplanma kararı almışlar ve bunun adına da Mesudiye Kurultayı denmiş. Biz bu yıl kurultayın 33'üncüsünü gerçekleştirdik. Bu kurultayın özelliği yalnızca yörenin sorunları tartışılıyor. Diğer özelliği ise ilgi duyan herkese açık. Katılan herkesin söz ve oy hakkı var. O nedenle Mesudiye Kurultayı'nı kısaca doğrudan demokrasi yolu ile yerel kalkınma çabası olarak tanımlıyoruz' diye konuştu.

'DAVOS İLE BİRLİKTE YÜRÜYEN DÜNYANIN BİR BAŞKA GERÇEĞİNİ GÜNDEME TAŞIYAN ÜÇÜNCÜ FORUM'

Ekşi, 2010 yılında yapılan kurultayda Türkiye'nin 100'üncü yılında demokrasi formu yapılma kararı alındığını kaydederek, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına armağan etmek üzere bu karar alındı. Kültür Bakanlığı'na bir proje sunduk. Bakanlık projeyi benimsedi. Türkiye Demokrasi Formu, Avrasya Demokrasi Formu ve Dünya Demokrasi Formu olarak 3 aşamalı bir yol haritası çizildi. 2013 ve 2015 yıllarında Türkiye Demokrasi Forumu'nu yaptık. 2018 yılında yapılması ön görülen Avrasya Demokrasi Forumu'nu Covid-19 salgını ve başka nedenlerle ile gerçekleştiremedik. Fakat 2023 yılına gelince yapalım dedik. Şu anda forumumuzu gerçekleştiriyoruz. Bunun benzeri iki forum var. Birisi her yıl Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Formu. Orada daha çok iş dünyası toplanıyor. Bir de Sosyal Forum var. O da her yıl toplanıyor. Fakat Demokrasi Formu yok. Biz aslında bu forumun onlara alternatif değil ama onlarla birlikte yürüyen dünyanın bir başka gerçeğini gündeme taşıyan üçüncü bir forum olmasını diliyoruz' ifadelerinde bulundu.

'DÜNYANIN DEMOKRASİ NOTU DÜŞTÜ'

2022 yılında dünyanın demokrasi notunun düştüğünü söyleyen Ekşi, şöyle konuştu

'Bu forumun konusunu seçerken bizi yönlendiren belgeler Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların belgeleri. Dünyanın durumu iyi değil. Özellikle küresel ısınma, açlık, gıda güvencesinin olmaması, canlı sayısının giderek gezegende azalması ve insani kalkınma endekslerinin giderek düşmesi gibi sorunlar var. Bakıyoruz bu sorunlar demokrasinin gerilemesi ile ilişkili. 2006 yılında dünyanın demokrasi notu 5.50 iken, 2022 yılında 5.29'a düştü. Büyük bir düşme var. Aynı şekilde kendisini özgür hisseden insanlar dünya ölçeğinde yüzde 46'lardan yüzde 20'lere düşmüş. Dolayısı ile dünyadaki bu kötü gelişmelerin demokrasinin gerilemesi ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle sorunların çözümü için daha fazla demokrasi gerektiğini savunuyoruz. Daha güvenilir gezegen için, daha mutlu bir gelecek için, daha fazla demokrasiye gerek olduğunu vurguluyoruz. İnsanların yüzde 55'e yakını demokratik olmayan ülkelerde, kalan yüzde 45'i de kusurlu demokrasi denilen ülkelerde yaşıyor. Ama tam demokrasiyi esas alarak aslında 8 insandan 1'si gerçek demokrasiyi yaşıyor şu anda.Öte yandan forum, 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek. (DHA)