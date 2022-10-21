Ordu haber | DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı Güncel Haberler Ordu haberler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Cemal Enginyurt Demokrat Parti Milletvekili Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler

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