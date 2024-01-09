Ordu'da araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.
Ekiplerin gözaltına aldığı A.Z. (40) ile Z.B. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.