Onursal Adıgüzel, İstanbul'da Aşure ve Kurban Lokmasına Katıldı: "Bu Ortamda En Çok Dayanışmaya İhtiyacımız Var"

İstanbul Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde "Aşure ve Kurban Lokması" etkinliği düzenledi. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Türkiye'de bugün ekonomik sorunlarımız var, işsizlik var. İstanbul'da çok ciddi bir kent yoksulluğu var. Her gün kira enflasyonu artıyor. Bu ortamda bizim en çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Bir arada olmaya ihtiyacımız var" dedi.

İstanbul Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde "Aşure ve Kurban Lokması" etkinliği düzenledi. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Türkiye'de bugün ekonomik sorunlarımız var, işsizlik var. İstanbul'da çok ciddi bir kent yoksulluğu var. Her gün kira enflasyonu artıyor. Bu ortamda bizim en çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Bir arada olmaya ihtiyacımız var" dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başalan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu'nun iş birliğiyle, muharrem ayının sona ermesi sebebiyle "Aşure ve Kurban Lokması" etkinliği düzenlendi. Mahalleli ve ihtiyaç sahipleri, Perşembe Pazarı Sokağı'nda kurulan sofrada buluştu.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Serpil Beşok, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Gönül Gündoğdu, İBB Meclis Üyesi Sacid Eyüpoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Kantekin, İBB Spor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çetinkaya, CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, CHP Ataşehir Meclis üyesi Müslim Acar, Yeniçamlıca muhtarı Hasan Özdemir katıldı.

"BİRLİK VE BERABERLİK LOKMASI OLARAK YAPIYORUZ"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Etkinliği biz yıllardır düzenliyoruz. Birlik, beraberlik lokması diye yapıyoruz bunu. Bu sene Başalan Köy Dernekleri, Atlas Yardımlaşma Derneği ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu hep beraber düzenledik. Genel olarak bunu yaklaşık 6- 7 yıldır sürekli bir hale getirdik. Bundan sonra da birlik, beraberlik lokmamızı umarım uzun yıllar verebiliriz. Birlik için gerçekten çok güzel bir şey."

"EKONOMİNİN GİDİŞATI BUGÜN SOSYAL DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ HALE GETİRİYOR"

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise ANKA'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde, aslında Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin birleştiği noktada hem Yozgatlı hemşerilerimiz çok yoğun burada. Başalan Köyü Derneği ve burada aslında Ataşehir'den tüm Türkiye'ye yardım götüren bir derneğimiz var. Atlas Derneği. Kadınların yoğun çalıştığı bir dernek bu dernek. ve bugün hem Muharrem orucunun sonunda bir hayır lokması veriyorlar. Aynı zamanda da işte burada bugün aşuremizi de paylaşıyor olacağız. Bu derneklerin ikisi de bölgemizin önemli dernekleri ve aynı zamanda en önemli özellikleri sosyal yardımlaşmaya çok önem vermeleri. Biliyorsunuz ekonominin gidişatı bugün Türkiye'de özellikle sosyal destekleri çok önemli hale getiriliyor.

İNANILMAZ BİR KENT YOKSULLUĞU VAR: Ataşehir'deyiz. İstanbul'da artık inanılmaz bir kira enflasyonu var. Kent yoksulluğu var. Bu kent yoksulluğuyla mücadele etmenin tek yolu da dayanışma aslında. Sosyal yardımlaşma bu noktada ilçe belediyelerimiz büyükşehir belediyemiz ciddi çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda memleketlerinden kilometrelerce uzakta vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yardımlaşma dernekleri kurarak burada birbirlerine destek oluyorlar. Görüyorsunuz ciddi bir kalabalık var aslında burada da. Çünkü insana dokunan işler yapıyor. Bölge halkı da bu süreci sahipleniyor. Bu dernekleri sahipleniyor. Hayırlarını bu dernekler üzerinden yapıyorlar. Bu anlamlı günde burada hem lokmalarımızı paylaşmak hem de arkadaşlarımızla birlikte olmak bizim için de büyük bir mutluluk."

"TÜRKİYE'DE BU KÖTÜ GÜNLERİ NASIL AŞACAĞIMIZI HEP BİRLİKTE GÖSTERELİM İSTEDİK"

Daha sonra etkinliğe katılanlara hitaben konuşan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Türkiye'de bugün ekonomik sorunlarımız var, işsizlik var. İstanbul'da çok ciddi bir kent yoksulluğu var. Her gün kira enflasyonu artıyor. Bu ortamda bizim daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Bir arada olmaya ihtiyacımız var. İşte bu konuda Altas Yardımlaşma Derneği, yine memleketlerinden kilometrelerce uzakta, bir araya gelen Yozgat Başalan Köyü gibi, Çekerek bölgesinin dernekleri gibi dernekler dayanışmayla aileleri ayakta tutmaya çalışıyor. Dayanışmayla birbirlerine sahip çıkarak Türkiye'deki kent yoksulluğuyla işsizlikle, birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Biliyorum ki hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Yokluğu paylaşıyorsunuz. Bugün de lokmalarınızı paylaşıyorsunuz. Biz de aslında sizlerin hem lokmalarınıza ortak olalım istedik. Hem de aslında dayanışmayı büyüterek Türkiye'de bu kötü günleri nasıl aşacağımızı hep birlikte gösterelim istedik."