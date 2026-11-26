SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Yusuf Demir, "2027 yılında kuraklık, uzun süreli sıcak hava dalgaları, mevsim dışı yağışlar, ani sel ve taşkınlar gibi risklere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Cop31, iklim diplomasisinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan birini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Cop31'de iklim kriziyle mücadele konusunda ortak siyasi uzlaşma sağlanamamasına rağmen, ulusal ve yerel ölçekte uygulanabilir politikaların hayata geçirilmesi, su güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve 2027'de yaşanabilecek iklim risklerine karşı hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti. İklim krizinin bilimsel gerçekleri bilinmesine rağmen bu durumun ortak ve bağlayıcı siyasi kararlara dönüştürülmesinde sorun yaşandığını belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cop31'de özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşma, iklim finansmanı ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum ihtiyaçları konusunda kapsamlı bir ortak siyasi uzlaşma sağlanamamıştır. Ancak ülkelerin müzakere masasında anlaşamaması, iklim krizinin etkilerini ortadan kaldırmamaktadır. Aksine, bu durum ülkelerin, şehirlerin ve yerel yönetimlerin kendi sorumluluklarını daha güçlü biçimde yerine getirmelerini zorunlu hale getirmektedir" diye konuştu.

'DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ, EL NİNO KOŞULLARININ 2027'NİN İLK AYLARINA KADAR DEVAM EDEBİLECEĞİNE İŞARET ETMEKTEDİR'

İklim değişikliğini yalnızca sıcaklık artışı ve karbon emisyonları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yusuf Demir, " Cop31, iklim diplomasisinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan birini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün iklim değişikliğini yalnızca sıcaklık artışı ve karbon emisyonları üzerinden değerlendirmek yeterli değildir. İklim krizi aynı zamanda su kaynaklarının azalması, kuraklık, düzensiz yağışlar, ani sel ve taşkınlar, tarımsal üretim kayıpları ve gıda güvenliği sorunudur. Bu nedenle iklim politikalarının merkezinde su güvenliği, su yönetimi ve şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı bulunmalıdır. Önümüzdeki dönemde özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan biri El Nino iklim olayıdır. Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası iklim merkezlerinin 2026 yılı değerlendirmeleri, güçlü ve çok güçlü El Nino koşullarının 2027'nin ilk aylarına kadar devam edebileceğine işaret etmektedir. Ülkemiz açısından El Nino'nun etkileri doğrudan ve kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü ülkemizin yağış ve sıcaklık koşulları yalnızca El Nino'ya bağlı değil, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları, atmosferik dolaşım ve bölgesel iklim koşullarına da bağlıdır. Bununla birlikte, 2027 yılında kuraklık, uzun süreli sıcak hava dalgaları, mevsim dışı yağışlar, ani sel ve taşkınlar gibi risklere karşı hazırlıklı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'2027'DE DÜZENLENECEK COP32'YE KAPSAMLI HAZIRLIK YAPILMASI, COP31 KAZANIMLARININ SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR'

2027 yılına yönelik hazırlıkların kuraklığın yanı sıra sel, taşkın ve heyelan risklerini de kapsaması gerektiğini belirten Demir, "Özellikle Karadeniz Bölgesi açısından 2 farklı risk birlikte değerlendirilmelidir: Yağışların düzensizleşmesi ve su kaynaklarının mevsimsel olarak azalmasının yanı sıra kısa sürede yüksek miktarda düşen yağışların oluşturabileceği sel, taşkın ve heyelan tehlikesi de bulunmaktadır. Bu nedenle 2027 yılına yönelik hazırlıklar yalnızca kuraklıkla mücadele değil, bütünleşik su ve afet yönetimi anlayışıyla yürütülmelidir. Kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış rejimindeki değişimler bitkisel üretimi, hayvancılığı ve gıda arz güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Tarımsal üretim planlaması bu nedenle yalnızca toprak varlığına ve ekonomik getiriye göre değil, havzaların mevcut ve gelecekteki su potansiyeline göre yapılmalıdır. Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, sulama randımanının artırılması, toprak neminin korunması, yağmur suyu hasadı, kuraklığa dayanıklı ürün desenleri ve tarımsal su ayak izi hesaplamaları artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kızılırmak ve Yeşilırmak havzaları başta olmak üzere tüm su havzalarında su bütçeleri oluşturulmalı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı güvence altına alınmalıdır. Tarımsal üretim, suyun bulunabilirliğiyle uyumlu hale getirilmelidir. COP31'in ardından ülkemizin önünde önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerin yanı sıra ulusal ve yerel ölçekte uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir politikalar geliştirilmelidir. 2027 yılında karşılaşılabilecek iklim riskleri dikkate alınarak merkezi yönetim, belediyeler, üniversiteler, bilim insanları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği oluşturulmalıdır. 2027'de yapılacak COP32'ye geniş katılımlı ve uzun soluklu bir hazırlık yürütülmesi, COP31'de elde edilen kazanımların sürdürülmesi ve başarıya ulaşılması açısından önemlidir" dedi.

'SUYU KORUMAK, YAŞAMI KORUMAKTIR'

Su güvenliğinin aynı zamanda iklim güvenliği olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerimiz ve belediyelerimiz, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine uyum konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun değerlendirilmesi, atık suların yeniden kullanılması, taşkın risklerinin yönetilmesi ve kuraklık eylem planlarının hazırlanması ve halkın eğitilerek bilinçlendirilmesi belediyelerin öncelikli yatırım alanları arasında yer almalıdır. COP31'de ortak bir siyasi karar üzerinde uzlaşılamamış olması bilimsel ve toplumsal sorumluluğumuzu ortadan kaldırmamaktadır. Ülkeler anlaşamayabilir ancak kuraklık, su kıtlığı, aşırı sıcaklıklar, seller ve gıda güvenliği sorunları ülkelerin anlaşmasını beklemeyecektir. 2027 yılı için asıl mesele, iklim olayları yaşandıktan sonra zararları karşılamak değil, bu olaylar yaşanmadan önce şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım alanlarımızı ve toplumumuzu hazırlamaktır. İklim politikaları söylemden uygulamaya, taahhütlerden ölçülebilir sonuçlara, kaynak tüketiminden kaynak verimliliğine dönüştürülmelidir. Suyu korumak, yaşamı korumaktır. Şehirleri iklim krizine hazırlamak, geleceği güvence altına almaktır. Su güvenliği, iklim güvenliğidir. Taahhüt değil, uygulama zamanıdır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı