Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Değerler Atölyesi kursiyer öğrencileri ve velileriyle iftarda buluştu

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Değerler Atölyesi kursiyer öğrencileri ve velileriyle iftarda bir araya geldi.

Oğuzlar Gençlik Merkezince "Merkezimde Ramazan Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen iftar programında Turan, kursiyer öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

Turan daha sonra davetlilerle birlikte iftar yaptı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

İlçede gençlerin en iyi koşullarda yetişmesine özen gösterdiklerini belirten Turan, iftar programına katılımlarından dolayı öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Programa Oğuzlar Müftüsü Mücahit Altınsoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş ve Gençlik Merkezi çalışanları katıldı.