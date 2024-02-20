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Öğreniyorum Güçleniyorum Projesi kapsamında 60 seminer düzenlendi

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Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Öğreniyorum Güçleniyorum Projesi' kapsamında, afet temel farkındalık ve psikososyal güçlendirme destek eğitimleri için 10 okulda 60 seminer düzenlendi. Seminerlerde uzmanlar tarafından sunum ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Öğreniyorum Güçleniyorum Projesi"nin ilk ayağında, afet temel farkındalık ve psikososyal güçlendirme destek eğitimleri kapsamında 10 okulda 60 seminer düzenlendi.

OKED'den yapılan açıklamaya göre, seminerler, uzmanların sunum ve uygulamalı eğitimleri ile öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve velilere verildi.

Eğitim kurumlarının ve çocukların afete hazırlık süreçlerine odaklanarak bilgi altyapılarının güçlendirilmesi hedeflenen projeyle, okul-aile-çocuk üçgenini kapsayacak şekilde okullarda eğitim seminerleri, çalıştay ve atölye çalışmalarıyla doğru tutum ve davranışların kazandırılmasına yönelik rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur'un katılımıyla 13 Şubat'ta eğitim uygulamalarının sürdürülebilirliğini aktarmak adına seminerler gerçekleştirildi.

Projenin ikinci ayağında, İstanbul'a deprem sonrası göç eden çocuklara ve onlarla eğitim alan diğer öğrencilerin uyum süreçlerine katkı verecek ve psikososyal destek sağlayacak şekilde kültür ve sanat atölyeleri düzenlenecek.

Proje, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi'nde 21-22 Şubat'ta pedagojik açıdan yaş gruplarına göre hazırlanan atölyelerde masal, ebru, çini, kök baskı, ahşap boyama, minyatür atölyeleri ile devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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