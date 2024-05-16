Ödemiş'te Zeytinlik Sabahattin Şenocak Ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK Bilim Fuarında projelerini sergiledi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Zeytinlik Sabahattin Şenocak Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda projelerini sergiledi. Okul Müdürü Ahmet Semerci, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK desteğiyle öğrencilerin merak eden, araştıran ve üretmeyi ilke edinen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladıklarını belirtti. Sanatçı Bedia Akartürk de fuara davetli olarak katıldı ve bir türkü seslendirdi. Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu da açılışa katılarak öğrencilerin projelerini inceledi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Zeytinlik Sabahattin Şenocak Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında projelerini sergiledi.
Kaymakamlık tarafından yürütülen "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamındaki fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Ahmet Semerci, TÜBİTAK desteğiyle merak eden, araştıran, bilinçli ve üretmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi.
Okulun davetlisi olarak fuara katılan sanatçı Bedia Akartürk de bir türkü seslendirdi.
Açılışa katılan Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, öğrencilerin sergilediği projeleri inceledi.