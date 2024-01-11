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Ödemiş'te Patates Deposu Hırsızlığı: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir patates deposundan geçen hafta 5 ton patates çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda, hırsızlık olayına karışan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Seyrekli Mahallesi'nde E.G. deposundan geçen hafta 5 ton patates çalındığı şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, depoya kamyonetle tekrar gelen K.N, A.M, K.B. ve E.D'yi suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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