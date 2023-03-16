O mahallede hem kış hem bahar yaşanıyor Yüksek kesimlerindeki ağaçlar kar tuttu, merkezdekiler ise çiçek açtıSAKARYA Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde hem kış hem de bahar yaşanıyor.

O mahallede hem kış hem bahar yaşanıyor

Yüksek kesimlerindeki ağaçlar kar tuttu, merkezdekiler ise çiçek açtı

SAKARYA Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde hem kış hem de bahar yaşanıyor. Mahallenin yüksek kesimlerinde bulunan ağaçlar kar tutarken, merkezindekilerde ise çiçek açtı.

Hendek ilçesinin Dikmen Mahallesi Mart ayında iki mevsim yaşıyor. Mahallenin bin 725 rakımlı yaylasında kar etkili olurken merkezinde ise ağaçlar çiçek açıyor. Kar kalınlığının 3 santimetrelere kadar ulaştığı mahallede ham kar hem de ağaçların çiçek açtığını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

"Mahallenin merkezinde ağaçlar çiçek açtı"

Ömer Açıkdeniz, "Akşam kar yağdı. Birkaç santimetre kadar kar var şuanda. Aralık-Ocak aylarında buraya yaklaşık bir buçuk metre kadar kar yağıyor, 3 santimetrelere kadar yükseldi. Mahallenin merkezinde ağaçlar çiçek açtı ama burada daha kar olduğundan meyveler daha uyanmadı bile o kadar fark var. Dikmen Mahallesi'nin merkezinde ağaçlar çiçek açtı" derken Halil Köse ise, "Kar yağışı akşam başladı, yaklaşık 3 santimetre kadar oldu ve erimeye başladı. Merkezde yok buralarda var ve yayla tarafına çıkarken kar daha da fazlalaşıyor" ifadelerine yer verdi.