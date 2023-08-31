Nurdağı'nda Dron Destekli Kırmızı Işık Denetimi: 25 Araç Ceza Aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekipleri, dron destekli denetimle kırmızı ışık ihlali yapan 25 araca ceza işlemi uyguladı. Trafik kurallarına uyulması için yapılan denetimde, 2 saat süren çalışma sonucunda 25 araç tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.