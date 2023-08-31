Nurdağı'nda Dron Destekli Kırmızı Işık Denetimi: 25 Araç Ceza Aldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekipleri, dron destekli denetimle kırmızı ışık ihlali yapan 25 araca ceza işlemi uyguladı. Trafik kurallarına uyulması için yapılan denetimde, 2 saat süren çalışma sonucunda 25 araç tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, polis ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 25 araca ceza işlem yapıldı.
Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, Sakcagözü Mahallesinde dron destekli kırmızı ışık denetimi yaptı. Trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimde; kırmızı ışık ihlali yapan 25 araç tespit edildi. 2 saat süren denetim sonunda 25 araca cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel