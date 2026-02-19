Nüfusu 1 milyonu aşan Esenyurt'un Belediye Başkanvekili Aksoy: Sanayi üretimimizle anılmak istiyoruz

ESENYURT, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 1 milyonu aşan nüfus nedeniyle ilçede mevcut güvenlik gücünün en az 4 katına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kent genelinde 24 saat izlenebilen bir şehir planladıklarını, güvenli ve huzur dolu bir ilçe olmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu bir çalışma başlattıklarını belirtti. Aksoy, "Sanayi üretiminde 1'inci sıradayız. Baykar, Esenyurt'ta üretiliyor. Kızılelma'yı Esenyurt'ta üreten, üretici bir şehiriz. 1 milyonluk nüfusumuzun çoğu bu sanayi üretiminde görev alan emekçi kardeşlerimiz. Sanayi üretimimizle anılmak istiyoruz" dedi.

Esenyurt, Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ilçesi konumuna yerleşirken, özellikle altyapı ve yerel hizmetlerde yaşanan yoğunluk, yeni planlama ve yatırım ihtiyacını da gündeme getirdi. Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Esenyurt ise 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla 31 ülkenin nüfusundan daha fazla. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, artan nüfus nedeniyle ilçede mevcut güvenlik gücünün en az 4 katına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kent genelinde 24 saat izlenebilen bir şehir planladıklarını, güvenli ve huzur dolu bir ilçe olmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu bir çalışma başlattıklarını belirterek sanayi üretiminde 1'inci sırada olduklarını söyledi. Yeni hastane, okul ve kreş yatırımlarıyla Esenyurt'u daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

'24 SAAT İZLENEBİLEN BİR ŞEHİR PLANLADIK'

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Yaklaşık 15 aydır Belediye Başkanvekili olarak Esenyurt Belediyesi'nde görev yapmaktayım. Esenyurt 1 milyonu geçen ilk ilçemiz. Bu noktada yüksek bir nüfus yoğunluğu hepimiz için aslında ciddi bir yerel ihtiyaçlarla alakalı yeni yatırımlar ihtiyacını ortaya koyuyor. Peki, bu yeni yatırımları başlıklar olarak sıralarsak; ilk öncelik tabii ki güvenlik, sağlık ve eğitim. Biz 'Güvenli ve Huzur Dolu Bir İlçe' olma hedefiyle ilk mottomuzu belirlediğimizde ekibimiz olarak buna güvendik. Birlikte hareket ederek tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu bir çalışmayla bu süreç zarfında; özellikle polis karakollarımızın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, yunus ekipleri ve trafik ekiplerinin nerelere yerleşebileceğini düşündük. Çünkü bu nüfusa sahip bir ilçede mevcut güvenlik güçlerimizin en az 4 katı güvenlik gücüne ihtiyacımız olduğunu gördük. Sonrasında parklarımızdan başlayarak güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenebilen bir şehir planladık. Bunun için eski belediye binamızın üst katlarını 'Kent Yönetim Merkezi' olarak planladık. Amacımız normal zamanlarda kentin kayda alınan, güvenli alanlar haline getirilen kamusal alanlar yaratmak; ihtiyaç anında, Allah göstermesin afet zamanlarında da bu kent yönetim sistemi üzerinden de afete müdahale edebilmek, yönetebilmek. Bununla beraber temiz bir çevre olması için de biz temizlik filomuzu kendi kaynaklarımızla, uzun vadeli krediler alarak belediyemize kazandırdık. 14 aylık bir kiralama bedeliyle 81 araçlık filomuzun ilk ekibini kurduk, tamamladık. Bunları da dijital takip sistemleriyle; ön, kabin ve arka takip sistemleriyle devam ettiriyoruz" dedi.

'BAYKAR, ESENYURT'TA ÜRETİLİYOR'

Sanayi üretiminde birinci ilçe olduklarını ifade eden Aksoy, "Esenyurt tabii çok büyük bir potansiyele sahip. Bunu söylerken; biz asayiş sıralamasında 17'nci sıradayız. Ama sanayi üretiminde 1'inci sıradayız. Biz sanayi üretimimizle anılmak istiyoruz. Baykar, Esenyurt'ta üretiliyor. Biz Kızılelma'yı Esenyurt'ta üreten, üretici bir şehiriz. 1 milyonluk nüfusumuzun çoğu bu sanayi üretiminde görev alan emekçi kardeşlerimiz. Biz bir emekçi şehiriz. O noktada 17. asayiş sıralamasındaki hedefimiz 39'uncu sıraya kadar indirebilmek. Sağlık noktasında da ilçemizde bulunan devlet hastanesinin yatak sayısı elbette ki daha güçlendirilmesi gereken, birkaç tane hastane yapılması gereken durumdayız. Yeni hastaneler planlıyoruz. Az önce Sağlık Bakanlığımızla da görüştük; 100 yataklı diş hastanemizi yakın zamanda ihya edeceğiz. 8 tane yeni sağlık ocağı, Aile Sağlığı Merkezi dediğimiz yapılarımızı Bakanlığımızla beraber tahsis ettiğimiz alanlara yapacağız. Bununla beraber hayalimiz yeni hastanelerle yatak sayısını çok yukarıya çıkarmak. Tabii çevre sağlığıyla; özellikle parklarımızda, sosyal tesislerde ciddi bir ilerleme gösteriyoruz. Belediye parkları özel işletmelerde. Bunlar da bölünerek çoğalıyor, zaman içerisinde işletme sayısı artıyor. Bu, parklardaki kalabalıklaşmaya ve vatandaşların parkları tam anlamıyla kullanamamasına neden oluyor. Biz geldiğimizde yakınımızdaki parklardan başlayarak bu işletmeleri 'Belediye Sosyal Tesisleri' haline getirdik. Aldığımız olumlu tepkiler bizleri cesaretlendirdi; şu an 5 yeni sosyal tesisimiz daha yapım aşamasında. Gıda alanında faaliyet gösteren 9'uncu sosyal tesisimizi açtık. Toplamda 42 otoparklarla diğer işletmelerle 42 tesisteyiz. Hedefimiz bunu bütün mahallelerde hissedilebilen; rahat, güvenli, ekonomik alanlar yaratmak. Esenyurtlulara güveniyoruz, onlar da bize güvendiği sürece bu hikayeyi güzel bir başarı hikayesine çevirmek istiyoruz" dedi.

'320 BİN GENCİMİZİN EĞİTİMLE BULUŞABİLMELERİ NOKTASINDA CİDDİ SAYIDA OKUL İHTİYACIMIZ VAR'

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy "0-18 yaş aralığında 320 bin gencimiz var. Çok ciddi bir rakam. 320 bin gencimizin eğitimle buluşabilmeleri noktasında halen ciddi sayıda okul ihtiyacımız var. Fakat devletimiz bu okul sayılarını hızla kapatıyor aradaki ihtiyacı. Örneğin; Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi 2025 yılında faaliyete girdi ve içinde 10 adet okuluyla beraber. Bu çok ciddi bir rahatlama sağladı. Biz de belediyemizin elindeki beşli kampüs, yarım kalan beşli okul kampüsümüzü Milli Eğitim'e devrettik. Milli Eğitim Bakanlığımız oranın inşaatına başladı. 2025 yılında 3, 2026 yılında da 5 adet yeni okul yatırım programına aldılar. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir okul satın alan Milli Eğitim Bakanlığımıza bir hayırseverimiz de yeni bir okul armağan etti. Böylelikle sayı 14-15'li rakamlara çıktı. Biz inşallah bu 14-15 rakamını 20'lere hayırsever katkılarıyla çıkartacağız. Anaokulu, 4-6 yaş Kur'an kurslarında valilik bütçesiyle desteklemelerimiz var. Yapmış olduğumuz kamuoyu çalışmalarında vatandaşlarımız Esenyurt Belediyesi ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, hükümetimizin tüm bakanlarımızın ciddi desteklerine inanmış olarak anketlerimizde, kamuoyu yoklamalarımızda çıkıyor. Biz önce bu güven ve huzur ortamında bizlere çalışma şartı, çalışma şansı sağlayan tüm Esenyurtlu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, komşularımıza teşekkür ediyoruz. Onların bize kısa sürede sağlamış oldukları güvene karşı mahcup olmamak için ben ve ekibim 24 saat çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, Valimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Esenyurt'ta yaşanan bu kent sorunlarını, yaşanan kent problemlerini vatandaşın taleplerini öncelikli hale getirerek, fonksiyonları değiştirerek de insanları mutlu edebiliriz. Biz vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda buna maliyet konusu değil öncelik konusu olarak bakıyoruz" dedi.

'ÇALIŞAN ANNELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI ÖNEMSİYORUZ, BİLİYORUZ'

Aksoy, "Bizim zamanımızda kreşler biraz daha ekonomik gücü olan insanların tercihleriydi. Bize genelde anneannelerimiz, babaannelerimiz bakardı. Zaman içerisinde tabii toplumsal durumlar değiştiği için artık kreşler daha çok çalışan ailelerin, daha çok gelir gruplarında daha zorlanan ailelerin de temel ihtiyaçları haline geldiler. Bunu önemsiyoruz. Valimiz İstanbul'da bu anlamda ciddi bir seferberlikle 300 adet kreş, anaokulu, 4-6 yaş Kur'an kursunu planlamalarına başladılar. Biz de ilçemizdeki uygun alanları ilettik, belirledik oradan devam ediyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak 12 adet kreşimiz var. Bu bir belediye açısından ciddi bir sayı. Fakat durmadık, iki tane daha kreşimiz devam ediyor. Bir tane de yeni açılan hastanemizin kreşini de desteklemeye devam ediyoruz. Bu noktada önümüzdeki yaz itibarıyla 15'e çıkmış olacağız. Ancak yeni boşalttığımız tesislerde de bu rakamı 20'ye çıkartmış olacağız. Yazın iyi bir tempoyla çalışırsak 12'den 20'ye çıkacağız. Annelerimizin, çalışan annelerimizin ihtiyaçlarını önemsiyoruz, biliyoruz. Önceden 4-6 yaş, 3-6 yaş arasındaki eğitim önceliği bu kadar yoktu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu okullar zamanla artık derslik sayıları daha fazla. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde anaokulu kreş problemi Bakanlığımız kaynaklarıyla çözülmüş olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı