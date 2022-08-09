Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı Niğde gündem haberi... Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı. Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı, 70,85 gram metamfetamin, 43,52 gram esrar, 28,31 gram eroin, 12,36 gram bonzai, 32 kök kenevir ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Güncel AA / Harun Reşit Yıldıko Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güncel Haberler

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