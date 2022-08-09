Haber : Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

 - Güncelleme:
Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

Niğde gündem haberi... Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı, 70,85 gram metamfetamin, 43,52 gram esrar, 28,31 gram eroin, 12,36 gram bonzai, 32 kök kenevir ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title