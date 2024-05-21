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Niğde'de Meyve Ağaçlarına Haşerelerden Koruma

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Niğde'de tarım ve orman müdürlüğü, meyve ağaçlarına zarar veren haşerelerle mücadele etmek için tuzaklar yerleştirdi.

Niğde'de meyve ağaçlarına haşerelerden korumak için tuzak konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, üreticiler için önemli tehdit oluşturan elma iç kurdu, kiraz sirke sineği, şeftali güvesi ve Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede belirlenen lokasyonlara tuzak yerleştirdi.

?Zararlılarla Mücadele Programı kapsamında, biyoteknik mücadele yöntemi olan "feromon tuzak" asımlarına ilçe genelinde devam ediliyor.

Bu yıl, başlıca elma iç kurdu, Akdeniz meyve sineği, kiraz sineği ve sirke sineği gibi haşerelerin tarımsal ürünlere verdiği zararlar ve erken teşhis konusunda mücadele programı çıkarılarak bölge çiftçisi bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tuzak Niğde Tarım Çevre Güncel Haberler

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